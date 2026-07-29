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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

۱۱ نفر از حریق آپارتمانی در مشهد نجات یافتند

۱۱ نفر از حریق آپارتمانی در مشهد نجات یافتند

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در مشهد با تلاش گسترده آتش‌نشانان مهار و ۱۱ نفر از ساکنان محبوس نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی اظهار کرد: آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی صبح چهارشنبه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۰ و ۱۲ و تیم‌های نجات هم از ایستگاه ۳۸ به محل اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: با توجه به گسترش دود ناشی از حریق در طبقات مختلف ساختمان، ۱۱ نفر از ساکنان در طبقات بالا محبوس شده بودند که همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح؛ عملیات نجات را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: از میان ۱۱ نفر نجات‌یافته چهار نفر که دچار مصدومیت و مشکلات تنفسی شده بودند توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل و مابقی افراد نیز با سلامت کامل از ساختمان خارج شدند.

اسدی اظهار کرد: عملیات اطفای حریق نیز همزمان با نجات محبوسین انجام و از گسترش آتش به سایر واحدهای ساختمانی جلوگیری شد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد با تاکید بر اینکه علت حادثه در دست بررسی است بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌های مسکونی به ویژه در فصل گرما تاکید کرد و از شهروندان خواست نسبت به بازبینی سیستم‌های برقی و تجهیزات اعلام و اطفای حریق در مجتمع‌های مسکونی اقدام کنند تا از بروز چنین حوادثی پیشگیری شود.

کد مطلب 6902954

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