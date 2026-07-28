حریق خودرو در جاده کلات؛ راننده با هوشیاری از خودرو خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم رضا خاکپور اظهار کرد: حریق خودرو ساعت ۱۴:۳۰ در جاده کلات، رخ داد و تنها سرنشین آن، راننده بوده است که خوشبختانه به‌محض مشاهده آتش، خودرو را ترک کرده و در خارج از خودرو در امنیت کامل قرار گرفت.

مدیر منطقه ۷ عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ادامه داد: با اعلام حادثه، نیروهای امدادی از ایستگاه ۲۹ در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را انجام دادند. خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدوم یا محبوسی در پی نداشت.

وی خاطرنشان کرد: علت حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است.