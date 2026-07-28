به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن عظیمیان اظهار کرد: آتشسوزی کارگاه تولید آبنبات در بلوار کرامت مشهد ظهر سه شنبه رخ داد و آتشنشانان از سه ایستگاه به محل حادثه در خیابان رزمی اعزام شدند.
مدیر منطقه سوم عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: کانون آتش طبقه سوم این کارگاه بود و با توجه به وجود روغن و نشت آن در محل، احتمال گسترش سریع شعلهها و سرایت به انبارهای مجاور وجود داشت.
وی ادامه داد: با سرعت عمل آتشنشانان حریق به سرعت مهار و از سرایت آن به انبارهای مجاور و سایر بخشهای کارخانه جلوگیری شد.
عظیمیان گفت: این حادثه تلفات جانی نداشت و علت وقوع آن در دست بررسی است.
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