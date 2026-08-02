https://mehrnews.com/x3cJCj ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6906711 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ بسته خبری شبانه ۱۱مردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 16 MB کد مطلب 6906711 کپی شد مطالب مرتبط تاریخسازی بانوی کاراتهکای سیستان و بلوچستان در آسیای میانه ساخت ۶ شهر جدید مرزی با ظرفیت یک میلیون نفر در دستور کار است احیای تالاب هامون نیازمند کارگروه ملی مانند ارومیه است آغاز تردد نخستین تاکسیهای برقی در زاهدان ۲۷۲ میلیارد تومان اعتبار برای نجات محیطزیست سیستان کشف مواد مخدر و کشف سلاح جنگی در مرزهای سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری زاهدان تالاب هامون
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