ادهم کرد زابلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: مسابقات امروز (۱۱ مردادماه) در بخش کمیته (کاتا) برگزار شد و سارینا نوری با نمایشی درخشان، بی‌نقص و کاملاً فنی، توانست بر سکوی نخست این دوره از مسابقات بایستد و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در سالن مسابقات به اهتزاز درآورد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان افزود: سارینا نوری در نخستین دیدار خود، با حریف قدرتمندی به نام «اورزالیوا» از کشور میزبان روبه‌رو شد که نایب‌قهرمان رقابت‌های امیدهای آسیا در سال ۲۰۲۵ بوده است. نماینده سیستان و بلوچستان با ارائه یک مبارزه هوشمندانه و فنی، این حریف مطرح را پشت سر گذاشت و گام نخست را محکم برای صعود به فینال برداشت.

وی با تمجید از عملکرد این ورزشکار، خاطرنشان کرد: این موفقیت ارزشمند، نتیجه سال‌ها تلاش، پشتکار و برنامه‌ریزی دقیق است و نشان از استعدادهای بی‌نظیر ورزشی در سیستان و بلوچستان دارد. کرد زابلی تأکید کرد که حمایت از ورزشکاران مستعد و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، همواره از اولویت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در پایان، این افتخارآفرینی را به جامعه ورزشی استان و کشور تبریک گفت و برای سارینا نوری در ادامه مسابقات و رویدادهای پیش‌رو، آرزوی موفقیت‌های بیشتر کرد.