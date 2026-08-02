کشف مواد مخدر و کشف سلاح جنگی در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با کار اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل اخبار واصله از قصد قاچاقچیان مبنی بر ورود مواد مخدر و سلاح، مهمات، به کشور آگاه شده و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: مرزداران غیور ما با پایش‌های دقیق و بررسی تحرکات مناطق مرزی موفق شدند، محل تردد قاچاقچیان را شناسایی و بلافاصله جهت انسداد اعزام و با اجرای عملیات برنامه ریزی شده موجب غافلگیری قاچاقچیان و توقیف و دستگیری آنان شدند.

سردار شجاعی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه اذعان داشت: ماموران در بازرسی دقیق از مناطق مرزی ضمن توقیف یک دستگاه ترانزیت توانستند، تعداد ۸ سلاح جنگی به همراه ۲۶ تیر جنگی مربوطه و مقدار ۳۱ کیلوگرم مواد افیونی شامل: ۱۵ تریاک، ۱۴ شیشه، ۲ هروئین از سوداگران مرگ در عملیاتی ها منسجم کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان خاطرنشان کرد: مجاهدان مرزبانی، همه تلاش خود در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مرزهای ایران اسلامی را بکار گرفته و اجازه نمی دهند تا قاچاقچیان و سوداگران مرگ در هیچ نقطه ای از سرحدات کشورمان احساس امنیت و آرامش کنند.

وی در پایان با اشاره به عزم جدی مرزبانان استان سیستان و بلوچستان برای مقابله با مخلان امنیت در نوار مرز افزود: امروزه مرزبانان و مرزنشینان استان بیش از همیشه در کنار هم برای حفظ و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران درمرزهای شرق کشور تلاش می کنند و با هرگونه اعمال خرابکارانه در نوار مرزی قاطعانه برخورد خواهند کرد.