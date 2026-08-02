احیای تالاب هامون نیازمند کارگروه ملی مانند ارومیه است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار، ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر این منطقه، گفت: استان ما در حوزههای اقتصادی، کشاورزی، معدن و خدمات، گنجینهای از فرصتهاست که نیازمند نگاهی ویژه و ملی است.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به موقعیت استراتژیک استان، افزود: دسترسی به آبهای آزاد، مرز گسترده با شرق آسیا و امکان ارتباط با چهل درصد جمعیت جهان از مسیر پاکستان و افغانستان، یک مزیت ملی برای کشور محسوب میشود. بیجار همچنین به بافت اجتماعی منحصربهفرد استان با پیشینه درخشان در دفاع از وحدت اسلامی، جوانترین جمعیت کشور و تنوع زیستمحیطی شگفتانگیز اشاره کرد که همگی گواه ظرفیتهای کمنظیر این خطه است.
شاخصهای زیرساختی و اقتصادی مطلوب نیست
استاندار سیستان و بلوچستان با وجود برشمردن این توانمندیها، تصریح کرد: استان با مشکلات انباشتهای روبروست. اگرچه در شورای برنامهریزی، استفاده از واژه «محرومیت» را برای مدیران ممنوع کردهایم و بر اتکا به توان داخلی تأکید داریم، اما واقعیت آن است که تقریباً در تمامی شاخصهای زیرساختی و اقتصادی، از بالاترین نرخ بیکاری تا پایینترین سرانه درآمدی، شرایط مطلوبی نداریم.
بیجار با اشاره به اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول سالهای اخیر، دولت چهاردهم را دارای دو نقطه عطف تاریخی دانست: نخست توجه به سفر رهبر شهید در سال ۱۳۸۱ و مصوبات ایشان، و دوم عنایت ویژه رئیسجمهور که پیش از انقلاب در منطقه سیستان خدمت کردهاند.
وی تدوین سند اجرایی توسعه استان را مهمترین اقدام این دولت برشمرد و گفت: تخصیص نزدیک به شش همت (۶ هزار میلیارد تومان) منابع تنها در یک سال و نیم گذشته برای پروژه راهآهن، اقدامی بینظیر است که نشان از عزم جدی برای جبران عقبماندگیها دارد.
استاندار سیستان و بلوچستان با ابراز گلایه از مقاومت برخی وزارتخانهها در برابر اعطای اختیارات به استان، گفت: رهبری و رئیسجمهور بر این امر تأکید داشتهاند، اما همچنان با نظام تمرکزگرا و نگاه جزیرهای بخشینگری مواجهایم که آفت مدیریت کشور است.
وی برای موضوعات فراملی مانند تالاب هامون که سرنوشت ایران، افغانستان و پاکستان را به هم گره زده، خواستار تشکیل کارگروهی ملی با دستور معاون اول رئیسجمهور مشابه دریاچه ارومیه شد و بر ضرورت مدیریت واحد و تشکیل شورای مشورتی با حضور علما و نخبگان برای حل اختلافات مرزی تأکید کرد. بیجار همچنین برای تالابهای داخلی که متأثر از استانهای همجوار هستند، خواستار نگاه ملی و همافزایی فرابخشی شد.
توسعه شفاف و مبتنی بر رضایت مردمی، ضرورت امروز
استاندار با اشاره به وفاداری مردم استان در سختترین شرایط، اظهار داشت: امروز ناگزیر از توسعهای شفاف و مبتنی بر جلب رضایت مردمی هستیم. متأسفانه روند توسعه به دلیل تحریمها و مشکلات کشور کُند شده و برای جبران، نیازمند تفویض اختیارات ویژه، بازنگری در برخی ضوابط زیستمحیطی با بهرهگیری از فناوریهای نوین، و تسریع در صدور مجوزها هستیم.
بیجار در پایان با اشاره به حضور سرمایهگذاران بسیاری از حاشیه خلیج فارس و آفریقا که آماده سرمایهگذاری در استان هستند، گفت: وظیفه ماست که با اعطای مشوقها و برداشتن موانعی که متأسفانه برخی سامانههای متمرکز ایجاد کردهاند، این فرصت را بالفعل کنیم.
وی خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیطزیست که در این نشست حضور داشت، تأکید کرد: از جنابعالی انتظار داریم که در هیئت دولت، نهتنها در حوزه محیط زیست، بلکه برای شکستن مقاومت در برابر تفویض اختیار به استان، پیشگام باشید و این وعده را محقق سازید.
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