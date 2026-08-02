به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین ناوگان تاکسی‌های برقی زاهدان ظهر یکشنبه با حضور شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران استانی در مجتمع تفریحی و گردشگری دشت عماد زاهدان رونمایی و آماده تردد شد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این استان از قابلیت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری برخوردار است و استفاده از فناوری‌های پاک در این حوزه، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، نقش مهمی در صیانت از محیط‌زیست دارد.

وی افزود: حمایت از طرح‌هایی که توسعه اقتصادی را با حفاظت از محیط‌زیست پیوند می‌دهند، از رویکردهای دولت چهاردهم است و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز از چنین ابتکارهایی حمایت می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: استفاده از ناوگان برقی در مراکز گردشگری می‌تواند الگویی مناسب برای سایر نقاط کشور باشد و زمینه گسترش فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک را فراهم کند.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم با تأکید بر رویکرد مدیریت استان برای توسعه متوازن و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری متناسب با فرهنگ، اقلیم و زیست‌بوم سیستان و بلوچستان انجام می‌شود تا در کنار ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، کمترین آسیب به محیط‌زیست وارد شود.

منصور بیجار افزود: استان از سرمایه‌گذاری‌هایی که در مسیر توسعه گردشگری پایدار، حمل‌ونقل پاک و ارتقای کیفیت خدمات عمومی قرار دارد، حمایت می‌کند و تلاش داریم با مشارکت بخش خصوصی، زمینه اجرای طرح‌های مشابه را در دیگر نقاط استان فراهم کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان شایسته برخورداری از زیرساخت‌های نوین است و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، از جمله ناوگان حمل‌ونقل برقی، می‌تواند تصویر تازه‌ای از توسعه استان بر پایه حفاظت از محیط‌زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی ارائه دهد.

در این مراسم با اعلام واردات تعداد ۲۰ دستگاه خودروی برقی طی هفته‌های آینده، از ۱۰خودروی برقی که توسط بخش خصوصی وارد کشور شده است رونمایی و پلاک‌گذاری شد.