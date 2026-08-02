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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۶

پورسان: حریق منزل مسکونی در فومن یک کشته بر جای گذاشت

پورسان: حریق منزل مسکونی در فومن یک کشته بر جای گذاشت

رشت- سخنگوی اورژانس گیلان از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در فومن خبر داد و گفت: در این حادثه یک خانم ۴۴ ساله کشته و یک نفر نیز مصدوم شد.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۳:۱۱ شامگاه یکشنبه، گزارش حریق در یک منزل مسکونی واقع در خیابان فلسطین شهرستان فومن به مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، یک خانم ۴۴ ساله که دچار مصدومیت شده بود، پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی در محل حادثه، به بیمارستان فومن منتقل شد، اما متأسفانه با وجود تلاش کادر درمانی، در بیمارستان جان خود را از دست داد.

پورسان ادامه داد: در این آتش‌سوزی، یک خانم ۸۸ ساله دیگر نیز دچار حدود ۵۰ درصد سوختگی شد که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه، ابتدا به بیمارستان فومن اعزام و به دلیل شدت جراحات و نیاز به دریافت خدمات تخصصی‌تر، برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولایت رشت انتقال یافت.

کد مطلب 6906825

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