تصادف شدید موتور سیکلت با نیسان در لوندویل؛ یک نفر جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسان ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها از وقوع تصادف مرگبار موتورسیکلت با خودروی نیسان در لوندویل شهرستان آستارا خبر داد و گفت: در پی این برخورد، راننده موتورسیکلت متأسفانه در محل وقوع تصادف جان خود را از دست داد و سرنشین خودروی نیسان نیز بر اثر شدت جراحات، از ناحیه آرنج دست راست دچار قطع عضو شد.

وی افزود: مصدوم حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان شهید بهشتی آستارا منتقل شد. اما با توجه به شدت مصدومیت و ضرورت دریافت خدمات تخصصی، هماهنگی‌های لازم برای انتقال هوایی انجام گرفت.

سخنگوی اورژانس گیلان ادامه داد: بالگرد اورژانس هوایی استان گیلان ساعت ۱۰ صبح به محل مأموریت اعزام شد و مصدوم حادثه پس از انتقال هوایی، به بیمارستان پورسینا رشت منتقل گردید تا تحت اقدامات تخصصی و درمانی قرار گیرد.

پورسان در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در صورت مشاهده هرگونه حادثه، سریعاً با سامانه ۱۱۵ تماس بگیرند تا اقدامات امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.