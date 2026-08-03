سازمان غذا و دارو: نگهداری کالای امانی تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: تمامی فرآوردههای سلامت باید همزمان با ورود به انبارهای تولیدکنندگان و شرکتهای پخش، در سامانه TTAC به نام همان انبار ثبت شوند و هیچ کالایی نباید به صورت امانی و بدون ثبت در این سامانه نگهداری شود.
وی افزود: ثبت کامل و بهموقع اطلاعات در سامانه رهگیری و کنترل اصالت، نقش مهمی در شفافیت زنجیره تأمین، ردیابی فرآوردههای سلامت و ارتقای نظارت بر شبکه توزیع دارد و همه فعالان این حوزه موظف به رعایت این الزام هستند.
شعیبی با اشاره به قوانین مرتبط با رهگیری فرآوردههای سلامت تأکید کرد: نگهداری، توزیع یا عرضه کالاهای ثبتنشده در سامانه TTAC و همچنین ثبت اطلاعات خلاف واقع یا با تأخیر، مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو از تمامی شرکتهای تولیدکننده، واردکننده و پخش خواست با رعایت کامل الزامات سامانه TTAC، از دریافت و نگهداری هرگونه کالای امانی در انبارهای خود خودداری کنند.
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