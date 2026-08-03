به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: دومین جشنواره فرهنگی و هنری «نسل امید» با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان، اداره کل ورزش و جوانان استان، ستاد ملی جوانی جمعیت و مؤسسه کازیوی زریبار برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره با هدف تبیین ضرورت جوانی جمعیت، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای سالخوردگی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری و همچنین تقویت جایگاه خانواده و نسل جوان در عرصههای اجتماعی برگزار خواهد شد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان با اشاره به تجربه موفق برگزاری نخستین دوره این جشنواره گفت: استقبال هنرمندان کردستانی در دوره گذشته رضایتبخش بود و امیدواریم امسال نیز با افزایش سطح کیفی و کمی آثار، شاهد رقابتی پویاتر در میان هنرمندان استان باشیم.
برگزاری کارگاههای تخصصی همزمان با جشنواره
فرهادی با بیان اینکه دومین دوره جشنواره از نظر محتوایی و اجرایی غنیتر از دوره نخست خواهد بود، تصریح کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی و ورکشاپهای تخصصی با حضور استادان و هنرمندان شاخص کشور از بخشهای مهم این دوره است.
وی ادامه داد: تاکنون یک کارگاه فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیهای و یک کارگاه کارتون و کاریکاتور با موضوع جشنواره در سنندج برگزار شده و برنامهریزی برای برگزاری دو کارگاه آموزشی دیگر نیز پیش از پایان مهلت ارسال آثار انجام شده است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: جشنواره در سه بخش هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری و آفرینشهای ادبی برگزار میشود و هنرمندان میتوانند آثار خود را در رشتههای عکس، کارتون و کاریکاتور، شعر، داستان، موشنگرافیک و فیلم کوتاه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا ۱۵ شهریور
فرهادی درباره زمانبندی این رویداد نیز گفت: مهلت ارسال آثار تا ۱۵ شهریورماه تعیین شده، داوری آثار ۲۰ شهریور انجام میشود و آیین اختتامیه جشنواره همزمان با هفته دفاع مقدس در سنندج برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه آثار برگزیده مرحله استانی به بخش ملی جشنواره «نسل امید» راه پیدا خواهند کرد، افزود: هنرمندان میتوانند آثار خود را به صورت حضوری به دبیرخانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در سنندج یا از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره ارسال کنند.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان در پایان از همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان، بهویژه معاونت امور جوانان، در برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد استقبال گسترده هنرمندان، زمینهساز برگزاری هرچه باشکوهتر دومین جشنواره «نسل امید» در کردستان باشد.
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