به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی عصر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از برگزاری کارگاه یک‌روزه تولیدمحور کاریکاتور «نسل امید» در سنندج خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان روز ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار خواهد شد.

فرهادی با اشاره به نزدیک بودن انتشار فراخوان دومین جشنواره فرهنگی و هنری «نسل امید» افزود: این کارگاه فرصت مناسبی برای هم‌افزایی هنرمندان و مرور ظرفیت‌های هنری فعالان عرصه کاریکاتور استان است تا برای حضور مؤثرتر در دوره جدید جشنواره آماده شوند.

وی با تأکید بر جایگاه هنر کاریکاتور در کردستان اظهار داشت: استقبال نسل جوان از این هنر و حضور موفق هنرمندان استان در دوره نخست جشنواره، ضرورت تداوم برنامه‌های آموزشی و تولیدی را دوچندان کرده است.

رئیس حوزه هنری کردستان ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های تولیدمحور و بهره‌گیری از تجربه هنرمندان شاخص استان از جمله برنامه‌های حوزه هنری در راستای کشف، جذب و پرورش استعدادهای جوان به شمار می‌رود.

فرهادی با اشاره به محورهای دومین جشنواره ملی «نسل امید» گفت: موضوعاتی همچون جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، پیامدهای سالخوردگی جمعیت و همچنین موضوعات متأثر از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در این کارگاه که با هدایت سامان صولی، از هنرمندان شناخته‌شده استان برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان ضمن تولید آثار متناسب با محورهای جشنواره، زمینه حضور پررنگ‌تر در بخش هنرهای تجسمی این رویداد ملی را فراهم خواهند کرد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: شرکت در این کارگاه رایگان است و در پایان نیز گواهی حضور به شرکت‌کنندگان اعطا می‌شود. همچنین از طرح‌ها و ایده‌های برتر برای برگزاری نمایشگاه‌های هنری حمایت خواهد شد.

فرهادی با اشاره به محدود بودن ظرفیت پذیرش، از علاقه‌مندان خواست حداکثر تا ۱۸ خردادماه با ارسال مشخصات فردی به شماره ۰۹۹۲۲۱۶۰۶۶۵ در پیام‌رسان‌های بله، ایتا یا از طریق پیامک، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی یادآور شد: این کارگاه روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار می‌شود و اولویت پذیرش با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.