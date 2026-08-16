خاکی: کردستان باید سهم بیشتری از جشنواره نسل امید داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی عصر یکشنبه در نشست خبری جشنواره ملی نسل امید در سنندج اظهار کرد: این جشنواره در قالب همکاری مشترک معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و حوزه هنری انقلاب اسلامی و با محوریت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار می‌شود.

وی افزود: نخستین دوره جشنواره نسل امید سال گذشته برگزار شد و کردستان نیز در این رویداد مشارکت داشت و با وجود اینکه آثار ارسالی استان به مرحله کشوری راه پیدا نکرد، مجموع عملکرد کردستان این استان را در جایگاه ششم یا هفتم کشور قرار داد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان بیان کرد: کردستان از هنرمندان و فعالان حوزه‌های ادبی و هنری توانمندی برخوردار است و انتظار می‌رود این ظرفیت در دومین دوره جشنواره نسل امید نمود بیشتری پیدا کند.

خاکی بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده برای افزایش مشارکت هنرمندان تأکید کرد و گفت: اصحاب رسانه می‌توانند با معرفی جشنواره و تشویق هنرمندان به ارسال آثار، نقش مهمی در افزایش مشارکت استان داشته باشند.

وی ادامه داد: جشنواره نسل امید در سه بخش و هشت محور برگزار می‌شود و امیدواریم امسال شاهد ارسال آثار بیشتری از سوی هنرمندان کردستان باشیم و نمایندگان شایسته‌ای از استان به مرحله کشوری راه پیدا کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان خاطرنشان کرد: حضور هنرمندان توانمند استان در رشته‌های مختلف نشان می‌دهد دستیابی به جایگاه مطلوب در این جشنواره دور از دسترس نیست و می‌توان با مشارکت جدی جامعه هنری، ظرفیت‌های کردستان را در سطح ملی معرفی کرد.