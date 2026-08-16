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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

خاکی: کردستان باید سهم بیشتری از جشنواره نسل امید داشته باشد

خاکی: کردستان باید سهم بیشتری از جشنواره نسل امید داشته باشد

سنندج- مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: ظرفیت بالای هنرمندان و فعالان ادبی استان می‌تواند زمینه‌ساز حضور شایسته نمایندگان کردستان در مرحله کشوری جشنواره نسل امید باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی عصر یکشنبه در نشست خبری جشنواره ملی نسل امید در سنندج اظهار کرد: این جشنواره در قالب همکاری مشترک معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان و حوزه هنری انقلاب اسلامی و با محوریت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار می‌شود.

وی افزود: نخستین دوره جشنواره نسل امید سال گذشته برگزار شد و کردستان نیز در این رویداد مشارکت داشت و با وجود اینکه آثار ارسالی استان به مرحله کشوری راه پیدا نکرد، مجموع عملکرد کردستان این استان را در جایگاه ششم یا هفتم کشور قرار داد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان بیان کرد: کردستان از هنرمندان و فعالان حوزه‌های ادبی و هنری توانمندی برخوردار است و انتظار می‌رود این ظرفیت در دومین دوره جشنواره نسل امید نمود بیشتری پیدا کند.

خاکی بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده برای افزایش مشارکت هنرمندان تأکید کرد و گفت: اصحاب رسانه می‌توانند با معرفی جشنواره و تشویق هنرمندان به ارسال آثار، نقش مهمی در افزایش مشارکت استان داشته باشند.

وی ادامه داد: جشنواره نسل امید در سه بخش و هشت محور برگزار می‌شود و امیدواریم امسال شاهد ارسال آثار بیشتری از سوی هنرمندان کردستان باشیم و نمایندگان شایسته‌ای از استان به مرحله کشوری راه پیدا کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان خاطرنشان کرد: حضور هنرمندان توانمند استان در رشته‌های مختلف نشان می‌دهد دستیابی به جایگاه مطلوب در این جشنواره دور از دسترس نیست و می‌توان با مشارکت جدی جامعه هنری، ظرفیت‌های کردستان را در سطح ملی معرفی کرد.

کد مطلب 6918418

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