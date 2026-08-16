جشنواره نسل امید روایت هنری مقابله با چالش سالمندی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی عصر یکشنبه در نشست خبری جشنواره ملی نسل امید که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره برای دومین سال متوالی و در چارچوب تفاهم‌نامه میان وزارت ورزش و جوانان و حوزه هنری کشور و با راهبری و پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مسئله جمعیت افزود: سالمندی جمعیت یکی از تهدیدهای مهم پیش روی کشور است و برای مواجهه با این چالش باید از ظرفیت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی بهره گرفت.

رئیس حوزه هنری کردستان، هنر را یکی از مؤثرترین ابزارها برای تبیین موضوع جوانی جمعیت دانست و بیان کرد: استفاده از زبان هنر می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و انتقال مفاهیم مرتبط با جمعیت به شیوه‌ای اثرگذار کمک کند.

فرهادی با اشاره به تجربه سال گذشته جشنواره نسل امید در کردستان عنوان کرد: با وجود محدودیت‌های موجود، هنرمندان استان در دوره گذشته در بخش‌های مختلف تولیدات قابل توجهی داشتند و کردستان از نظر تعداد آثار تولیدشده در میان استان‌های برتر قرار گرفت.

وی ادامه داد: سال گذشته در حوزه‌های هنرهای تجسمی، فیلم، شعر و داستان فعالیت‌هایی انجام شد و امسال نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت هنرمندان استان، حضور پررنگ‌تری در این رویداد داشته باشیم.

رئیس حوزه هنری کردستان گفت: جشنواره نسل امید امسال در بخش‌های مختلفی از جمله گرافیک، کارتون و کاریکاتور، عکاسی، شعر طنز، روایت داستان، موشن‌گرافی و مستند کوتاه برگزار می‌شود و هنرمندان می‌توانند آثار خود را براساس فراخوان جشنواره ارسال کنند.

فرهادی بر نقش رسانه‌ها در معرفی جشنواره و ترغیب هنرمندان برای مشارکت تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها در رساندن پیام جشنواره به جامعه هنری و عمومی نقش مهمی دارند و انتظار داریم در معرفی این رویداد و ظرفیت‌های آن همراه حوزه هنری باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی کردستان اظهار کرد: این استان به عنوان یک استان فرهنگی، در رشته‌هایی همچون هنرهای تجسمی، موسیقی، شعر و ادبیات ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و باید از این توان برای تولید آثار اثرگذار در موضوع جوانی جمعیت استفاده شود.

رئیس حوزه هنری کردستان همچنین از برگزاری بیست‌ودومین یادواره شمس قریشی خبر داد و گفت: این برنامه چهارم شهریورماه همزمان با مناسبت‌های ماه مولود و با گرامیداشت یاد و خاطره استاد سید علاءالدین یاسینی در مسجد جامع سنندج برگزار خواهد شد.

فرهادی در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش روی حوزه هنری کردستان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری این برنامه، آیین اختتامیه جشنواره قاب شیدایی بیجار نیز برگزار می‌شود و حوزه هنری در ادامه برنامه‌های فرهنگی و هنری خود از ظرفیت رسانه‌ها و جوانان برای پیشبرد اهداف فرهنگی استان بهره خواهد گرفت.

در این نشست تفاهم‌نامه همکاری ورزش و جوانان و حوزه هنری کردستان در راستای برگزاری جشنواره نسل امید به امضا رسید.