به گزارش خبرنگار مهر، رسول پولادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فیلم کوتاه «دره لاکپشتها» به کارگردانی داریوش کرمپور، از آثار تأییدشده در پیچینگ سال ۱۴۰۲ انجمن سینمای جوانان بوشهر است که به دلیل برخی مشکلات، در مرحله پستولید متوقف شده بود.
وی افزود: از همان روزهای نخستِ مدیریت انجمن سینمای جوانان استان بوشهر، روند تکمیل این پروژه را از سر گرفتیم و اکنون فیلم «دره لاکپشتها» برای نمایش و ارسال به جشنوارههای داخلی و خارجی آماده شده است.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان با اشاره به رویکرد جدید این انجمن گفت: یکی از برنامههای جدی ما، رسیدگی به طرحها و پروژههای آموزشی و تولیدی ناتمام سالهای گذشته است. معتقدیم ناتمام ماندن برنامههای انجمن در شأن نام و اعتبار سینمای جوانان نیست و از همین رو، در کنار اجرای برنامههای جدید و اقدامات زیرساختی، تکمیل پروژههای معطلمانده را با جدیت دنبال میکنیم.
پولادی درباره موضوع فیلم و کارگردانش گفت: «دره لاکپشتها» با موضوعی انسانی و ضدجنگ ساختهی فیلمسازی است که فارغالتحصیل رشته کارگردانی سینما است و پیش از این ساخت فیلمهای کوتاه «ابدیت و یک روز»، «منطقه ۱۲» و «فاصله» را در کارنامهی خود دارد.
آثار داریوش کرمپور تاکنون در جشنوارههای معتبر داخلی و بینالمللی از جمله جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، جشنواره فیلم فجر، جشنواره فیلم سانفرانسیسکو آمریکا، جشنواره فیلم کودکان لاهور پاکستان، جشنوارههای ایتالیا، هلند، اسپانیا، ترکیه، مکزیک، اوگاندا و آمریکا حضور داشته و موفق به کسب جوایز مختلف شده است.
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