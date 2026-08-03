مدیرعامل تهران شیمی: مسئولیتی فراتر از تولید دارو داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهرآمیزی، مدیرعامل شرکت داروسازی تهران شیمی، آغاز هشتمین دهه فعالیت این مجموعه را نقطه عطفی در مسیر توسعه شرکت دانست و گفت: ورود به دهه هشتم، برای تهران شیمی صرفاً یک مناسبت تاریخی نیست. این اتفاق، ادامه مرحلهای تازه از حرکت شرکت به سمت فناوریهای نوین، توسعه تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت و پاسخگویی به نیازهای آینده نظام سلامت کشور است.
وی با اشاره به فلسفه شکلگیری این شرکت اظهار کرد: بنیانگذاران تهران شیمی در دهه ۳۰ شمسی تنها به واردات یا تولید دارو فکر نمیکردند. آنها از همان ابتدا توسعه صنعت داروسازی ایران، انتقال دانش فنی و ایجاد زیرساختهای تولید مدرن را به عنوان مأموریت اصلی شرکت تعریف کردند. همین نگاه باعث شد تهران شیمی در همان سالهای نخست فعالیت، به یکی از پیشگامان صنعت داروسازی کشور تبدیل شود.
مهرآمیزی افزود: همکاری با شرکتهای معتبر بینالمللی صرفا یک همکاری تجاری نبود. این همکاریها زمینه انتقال فناوری، استقرار استانداردهای نوین تولید، آموزش نیروهای متخصص و شکلگیری یکی از نخستین مجموعههای مدرن داروسازی کشور را فراهم کرد و این میراث، همچنان بخشی از هویت تهران شیمی است
هفت دهه همراه نظام سلامت
مدیرعامل شرکت داروسازی تهران شیمی با اشاره به کارنامه این شرکت در سالهای گذشته گفت: تهران شیمی در طول هفت دهه فعالیت خود، بیش از ۳۰۰ فرآورده دارویی را در ۱۳ حوزه درمانی تولید کرده است. امروز نیز به طور متوسط هر سال حدود ۱۰ محصول جدید به سبد تولید شرکت اضافه میشود تا بتوانیم متناسب با نیازهای روز نظام سلامت حرکت کنیم.
وی ادامه داد: البته ما هیچگاه موفقیت را صرفا با تعداد محصولات اندازهگیری نکردهایم. کیفیت، اعتماد جامعه پزشکی، استمرار تولید و پاسخگویی به نیازهای بیماران، مهمترین شاخصهایی بوده که همواره مسیر حرکت تهران شیمی را تعیین کرده است؛ به گونهای که همواره انتخاب ارجح مصرفکنندگان داخلی بوده است.
رقابت امروز صنعت دارو، رقابت فناوری است
مدیرعامل تهران شیمی با اشاره به تغییرات صنعت داروسازی جهان گفت: امروز دیگر نمیتوان با نگاه گذشته، آینده صنعت دارو را ساخت. رقابت شرکتهای دارویی دیگر صرفاً بر سر افزایش ظرفیت تولید نیست؛ بلکه بر سر توانایی آنها در نوآوری، توسعه فناوری، تولید محصولات جدید و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه است.
وی تأکید کرد: تحقیق و توسعه یا R&D دیگر یک انتخاب نیست؛ شرط بقا و رشد شرکتهای دارویی است. شرکتی که امروز برای توسعه دانش، فناوری و محصولات آینده سرمایهگذاری نکند، در سالهای پیش رو قدرت رقابت خود را از دست خواهد داد.
دهه هشتم؛ دهه تحقیق و توسعه تهران شیمی
مهرآمیزی با تشریح برنامههای آینده شرکت اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویتهای تهران شیمی در آغاز هشتمین دهه فعالیت، تقویت زیرساختهای تحقیق و توسعه است. ما به دنبال توسعه همکاری با دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شرکتهای دانشبنیان و استفاده از فناوریهای نوین هستیم تا بتوانیم سهم بیشتری در تولید داروهای پیشرفته و محصولات با ارزش افزوده بالاتر داشته باشیم.
وی افزود: نیازهای درمانی جامعه در حال تغییر است و شرکتهای دارویی نیز باید همگام با این تغییرات حرکت کنند. آینده صنعت متعلق به شرکتهایی است که بتوانند از ظرفیتهای علمی کشور برای توسعه محصولات نوآورانه استفاده کنند.
اقتصاد دارو؛ پیشنیاز نوآوری
مدیرعامل تهران شیمی در بخش دیگری از صحبتهای خود، به چالشهای اقتصادی صنعت دارو اشاره کرد و گفت: صنعت داروسازی یک صنعت دانشبنیان و سرمایهبر است. توسعه فناوری، نوسازی خطوط تولید، ارتقای استانداردهای کیفیت و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، همگی نیازمند منابع مالی پایدار هستند.
وی افزود: اگرچه صنعت داروی ایران در سالهای اخیر توانسته در شرایط دشوار، تولید را حفظ کند، اما استمرار این مسیر نیازمند اصلاح اقتصاد دارو، تقویت نقدینگی شرکتها، تأمین بهموقع منابع مالی و ایجاد فضای قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری است. هرچه شرکتها از ثبات بیشتری برخوردار باشند، امکان سرمایهگذاری در نوآوری و توسعه فناوری نیز بیشتر خواهد شد.
بخش خصوصی؛ شریک امنیت دارویی کشور
مهرآمیزی با تأکید بر نقش شرکتهای خصوصی در نظام سلامت اظهار داشت: تجربه سالهای اخیر نشان داد که امنیت دارویی کشور بدون حضور مؤثر بخش خصوصی امکانپذیر نیست. شرکتهای داروسازی، تولیدکنندگان مواد اولیه، شرکتهای پخش و سایر فعالان این صنعت، بخشی از زیرساخت امنیت سلامت کشور هستند و باید به همین جایگاه نیز دیده شوند.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری در صنعت دارو، فقط سرمایهگذاری در تولید نیست؛ سرمایهگذاری برای حفظ سلامت جامعه و افزایش تابآوری نظام سلامت است. هرچه توان تولید داخلی، فناوری و نوآوری تقویت شود، کشور در مواجهه با بحرانها نیز آمادگی بیشتری خواهد داشت.
مسئولیتی فراتر از تولید دارو
مدیرعامل تهران شیمی با اشاره به اینکه شرکتهای باسابقه، مسئولیتی فراتر از تولید بر عهده دارند، گفت: شرکتهایی مانند تهران شیمی که دههها در صنعت داروی ایران فعالیت کردهاند، باید تجربه تاریخی خود را در خدمت توسعه فناوری، انتقال دانش، تربیت نیروی انسانی و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه قرار دهند. ما این مسئولیت را بخشی از هویت تهران شیمی میدانیم.
مهرآمیزی افزود: همانگونه که تهران شیمی در دهههای گذشته با انتشار مقالات، منابع علمی و توسعه ارتباطات علمی در ارتقای دانش جامعه پزشکی نقش داشت، امروز نیز تلاش میکنیم با رویکردی نوین، در توسعه دانش و فناوری صنعت داروسازی کشور سهم بیشتری ایفا کنیم.
کیفیت؛ پلی برای حضور در بازارهای بینالمللی
مهرآمیزی با اشاره به افقهای پیش روی تهران شیمی، توسعه بازارهای بینالمللی را یکی از اهداف راهبردی این شرکت عنوان کرد و گفت: اگرچه تأمین پایدار نیاز دارویی کشور همچنان مهمترین اولویت تهران شیمی است، اما چشمانداز ما به بازار داخلی محدود نمیشود. صنعت داروسازی ایران از ظرفیتهای علمی، فنی و تولیدی قابل توجهی برخوردار است و شرکتهایی که بتوانند استانداردهای بینالمللی، کیفیت پایدار و نوآوری را بهطور همزمان محقق کنند، این امکان را خواهند داشت که حضور مؤثرتری در بازارهای منطقهای و جهانی داشته باشند.
وی افزود: در تهران شیمی، توسعه صادرات را نه صرفا بهعنوان یک هدف تجاری، بلکه بهعنوان نتیجه طبیعی ارتقای کیفیت، توسعه فناوری و افزایش توان رقابتپذیری میبینیم. هرچه بتوانیم محصولات دانشبنیانتر، با فناوری بالاتر و مطابق با الزامات بینالمللی تولید کنیم، مسیر حضور در بازارهای صادراتی نیز هموارتر خواهد شد.
مدیرعامل تهران شیمی با تأکید بر اینکه رقابت در بازارهای جهانی نیازمند سرمایهگذاری مستمر در نوآوری است، اظهار داشت: برنامهریزی ما در دهه هشتم فعالیت شرکت، تنها افزایش ظرفیت تولید نیست؛ بلکه ارتقای استانداردها، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تقویت زیرساختهای تحقیق و توسعه و حرکت به سمت بازارهای صادراتی از مهمترین محورهای راهبردی تهران شیمی در سالهای آینده خواهد بود.
نگاه به آینده و سرمایههای اجتماعی
مدیرعامل تهران شیمی با اشاره به چشمانداز این شرکت خاطرنشان کرد: میراث هفتاد سال گذشته، سرمایه ارزشمند تهران شیمی است؛ اما آینده این شرکت را نوآوری، کیفیت، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی خواهد ساخت. ما میخواهیم تهران شیمی در دهه هشتم فعالیت خود، نه فقط به عنوان یکی از قدیمیترین شرکتهای دارویی کشور، بلکه به عنوان یکی از پیشروترین شرکتهای نوآور صنعت داروسازی ایران شناخته شود.
مهرآمیزی در پایان گفت: تهران شیمی فقط به تولید دارو فکر نمیکند؛ ما خود را متعهد به توسعه دانش، انتقال فناوری، تولید محصولات باکیفیت و ایفای نقشی مؤثرتر در ارتقای سلامت جامعه میدانیم و با همین رویکرد، مسیر توسعه خود را در دهههای آینده ادامه خواهیم داد.
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