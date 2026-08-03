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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

اهداف دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه اعلام شد

اهداف دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه اعلام شد

سازمان لیگ فوتبال ایران با انتشار بیانیه ای اهداف دستورالعمل بازی جوانمردانه که باشگاه ها باید آن را رعایت کنند را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در راستای الزام قانونی و اجرای بند ب ماده ۷۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷) که مقرر می دارد: به منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه گذاری پایدار در باشگاه ها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیون هایی که تیمگان (لیگ) حرفه ای دارند، دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف ششماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون های مربوط برساند. » همچنین بر اساس مکاتبات وزارت ورزش و جوانان که تنها این فدراسیون را واجد شرایط لیگ حرفه ای اعلام نموده است، پس از اخذ نظرات کارشناسان دپارتمان ها و کمیته های تخصصی فدراسیون اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه (آیین نامه انضباط، شفافیت و ثبات مالی) نموده و آنرا در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیات رئیسه و در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ به تصویب مجمع عمومی فدراسیون رسانده و مفاد آنرا در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۵ جهت اجرا به تمامی باشگاه های موضوع آن ابلاغ نمود.

اهداف و پیش زمینه:

این دستورالعمل با الهام از تجارب موفق اعمال قوانین مالی در کشورهای آسیایی و اروپایی، انطباق با قوانین ملی بالادستی و قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا و معیارهای صدور مجوز باشگاهی و نیز ارزیابی ها صورت گرفته بر روی اسناد و صورت های مالی باشگاه های کشور و شناسایی مشکلات عمده آنها تهیه و تدوین گردیده است.

عمده مشکلات باشگاه‌های فوتبال ایران با توجه به صورت‌های مالی حسابرسی شده و اسناد مالی آنها در ۴ سال اخیر به شرح ذیل است:

* سرمایه اولیه پایین و نامتناسب با سطح یک فوتبال
* حقوق مالکانه منفی
* زیان انباشته و روند زیان‌دهی باشگاه های فوتبال لیگ برتر در سال‌های اخیر
* عدم توانایی در ایجاد درآمد عملیاتی متناسب با فعالیت فوتبالی
* عدم توانایی در خلق پول عملیاتی (نقد حاصل از فعالیت عملیاتی، منفی است)
* وابستگی به شرکت‌های گروه و دولت (شرکت های خصولتی و دولتی)
* فزونی بدهی‌های جاری بر دارایی‌های جاری
* عدم ارائه صورت‌های مالی یکسان و مناسب با فعالیت فوتبالی و استانداردهای فوتبالی
* ابهام و عدم شفافیت در مناسبات های مالی باشگاه ها

این دستورالعمل با هدف ایجاد نظام مالی پایدار، بهبود ساختار مالی باشگاه‌ها، ارتقای شفافیت و انضباط مالی، تقویت حکمرانی مالی، کاهش وابستگی به منابع غیرعملیاتی و توانمندکردن باشگاه در ایجاد درآمد عملیاتی، تشویق به هزینه کردن با در نظر داشتن منافع بلند مدت فوتبال و همسویی با الزامات صدور مجوز باشگاهی و مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر دارد تا در یک بازه زمانی ۵ ساله، چالش های یاد شده را کاهش دهد و روند رو به رشدی در مناسبات های مالی و عملکرد اقتصادی باشگاه ها ایجاد نماید.

جایگزینی دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه به جای دستورالعمل سقف بودجه

از تاریخ ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط مالی پیشین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سازمان لیگ فوتبال ایران که در موضوعات مالی باشگاه‌ها وضع شده‌اند، از جمله دستورالعمل سقف بودجه و هزینه‌کرد باشگاه‌ها و سایر مقررات مشابه، ملغی‌الاثر بوده و از این تاریخ، صرفاً «دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه (آیین‌نامه انضباط، شفافیت و ثبات مالی)» و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل، نظارت، ارزیابی و رسیدگی در تمامی موضوعات مالی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال کشور خواهد بود

کد مطلب 6907190

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