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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل شد

ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل شد

بندرعباس- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان با اشاره به تداوم افزایش دمای هوا در استان، صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶ اداره‌کل هواشناسی هرمزگان و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، اظهار داشت: با استناد به مصوبه کارگروه انرژی استان و موافقت استاندار هرمزگان، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل خواهند بود.

وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و کاهش مخاطرات ناشی از افزایش دمای هوا اتخاذ شده است.

پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی، خدمات شهری و سایر دستگاه‌های ضروری و دستگاه های مشمول ماده ۱۲ امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

وی همچنین تصریح کرد: شورای هماهنگی بانک‌های استان موظف است به‌منظور ارائه خدمات ضروری بانکی پس از هماهنگی با استانداری هرمزگان، شعب کشیک بانک‌های عامل را برای روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه تعیین کرده و اطلاع‌رسانی لازم را به شهروندان انجام دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای شدید هوا، ضمن مدیریت مصرف آب و برق، توصیه‌های ایمنی و هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان همکاری کنند.

کد مطلب 6907169

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    نظرات

    • علیرضا مرتضوی IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      1 0
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      سه شنبه تعطیل چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه هم که میچسبه بهش خیلی خوشحالمون میشه بنظر من شنبه تا دوشنبه رو هم باید تعطیل کنند اصلا هم نگران کاسبی مردم ورکود اقتصادی نباشین
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      3 0
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      احسنت

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