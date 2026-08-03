ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان با اشاره به تداوم افزایش دمای هوا در استان، صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶ ادارهکل هواشناسی هرمزگان و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، اظهار داشت: با استناد به مصوبه کارگروه انرژی استان و موافقت استاندار هرمزگان، تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها، مراکز آموزشی و دانشگاههای استان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعطیل خواهند بود.
وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و کاهش مخاطرات ناشی از افزایش دمای هوا اتخاذ شده است.
پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدماترسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی، خدمات شهری و سایر دستگاههای ضروری و دستگاه های مشمول ماده ۱۲ امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذیربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.
وی همچنین تصریح کرد: شورای هماهنگی بانکهای استان موظف است بهمنظور ارائه خدمات ضروری بانکی پس از هماهنگی با استانداری هرمزگان، شعب کشیک بانکهای عامل را برای روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه تعیین کرده و اطلاعرسانی لازم را به شهروندان انجام دهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای شدید هوا، ضمن مدیریت مصرف آب و برق، توصیههای ایمنی و هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و با صرفهجویی در مصرف انرژی، در پایداری شبکههای خدماترسان همکاری کنند.
نظر شما