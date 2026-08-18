ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان اظهار داشت: با استناد به مصوبه کارگروه انرژی استان و موافقت استاندار هرمزگان، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه تعطیل خواهند بود.

وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق ا اتخاذ شده است.

پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی، خدمات شهری و سایر دستگاه‌های ضروری و دستگاه های مشمول ماده ۱۲ امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

وی همچنین تصریح کرد: شورای هماهنگی بانک‌های استان موظف است به‌منظور ارائه خدمات ضروری بانکی پس از هماهنگی با استانداری هرمزگان، شعب کشیک بانک‌های عامل را برای روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه تعیین کرده و اطلاع‌رسانی لازم را به شهروندان انجام دهد.

پاکروان خاطرنشان کرد: ساعت کسری ناشی از تعطیلی مذکور به صورت دورکاری جبران خواهد شد.