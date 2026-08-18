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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه تعطیل شد

ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه تعطیل شد

بندرعباس- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان اظهار داشت: با استناد به مصوبه کارگروه انرژی استان و موافقت استاندار هرمزگان، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه تعطیل خواهند بود.

وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق ا اتخاذ شده است.

پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی، خدمات شهری و سایر دستگاه‌های ضروری و دستگاه های مشمول ماده ۱۲ امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

وی همچنین تصریح کرد: شورای هماهنگی بانک‌های استان موظف است به‌منظور ارائه خدمات ضروری بانکی پس از هماهنگی با استانداری هرمزگان، شعب کشیک بانک‌های عامل را برای روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه تعیین کرده و اطلاع‌رسانی لازم را به شهروندان انجام دهد.

پاکروان خاطرنشان کرد: ساعت کسری ناشی از تعطیلی مذکور به صورت دورکاری جبران خواهد شد.

کد مطلب 6920348

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    نظرات

    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      1 0
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      شامل کسی میشه که زیر کولر بوده ماکه سرکاریم
    • رحیم IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      1 0
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      بابت تعطیلی ها زندگی مردم را مختل کردند . هنوز نمیدونن راه حل این نیست.
    • Ph IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      1 0
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      بس کنید با این تعطیل کردن ادارات مردم رو بدتر و بدتر گرفتار کردین. همه شهرها گرمه ،

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