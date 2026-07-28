فعالیت ادارات استان ایلام فردا ۲ ساعت زودتر به اتمام می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پیشبینی هواشناسی استان، تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و بهمنظور مدیریت مصرف انرژی، ساعات کاری ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها و شرکتهای بیمه در روز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام میشود.
شهرستانهای دهلران، مهران، آبدانان، درهشهر و سیروان: دو ساعت تعجیل در پایان ساعت کاری.
سایر شهرستانهای استان: یک ساعت تعجیل در پایان ساعت کاری.
دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفتگردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
از عموم شهروندان، ادارات و دستگاههای اجرایی درخواست میشود با صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی، بهویژه برق و آب، در حفظ پایداری شبکههای خدماترسان همکاری لازم را به عمل آورند.
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