ادارات هرمزگان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل شد

ادارات هرمزگان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل شد

بندرعباس- با توجه به گرمای هوا و لزوم مدیریت مصرف انرژی استان هرمزگان چهارشنبه تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: با توجه به افزایش دمای استان هرمزگان و همچنین درخواست شرکت توزیع برق استان و در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق استان با موافقت استاندار محترم هرمزگان، فعالیت ادارات، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های استان طی روز چهارشنبه (۲۲ مردادماه) تعطیل شد.

واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمت رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نوبت کاری و شعب بانک‌ها از شمول این بخشنامه مستثنی است.

نحوه فعالیت شعب بانک‌ها در تاریخ فوق الذکر توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد.

