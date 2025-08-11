ادارات هرمزگان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاکروان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: با توجه به افزایش دمای استان هرمزگان و همچنین درخواست شرکت توزیع برق استان و در راستای مدیریت ناترازی انرژی و پایداری شبکه برق استان با موافقت استاندار محترم هرمزگان، فعالیت ادارات، شهرداریها، بانکها و بیمههای استان طی روز چهارشنبه (۲۲ مردادماه) تعطیل شد.
واحدهای عملیاتی دستگاههای خدمت رسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نوبت کاری و شعب بانکها از شمول این بخشنامه مستثنی است.
نحوه فعالیت شعب بانکها در تاریخ فوق الذکر توسط کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اعلام خواهد شد.
نظر شما