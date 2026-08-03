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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

خدمات رسانی ناوگان عمومی در راهپیمایی جاماندگان اربعین

خدمات رسانی ناوگان عمومی در راهپیمایی جاماندگان اربعین

همزمان با آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران با برنامه‌ریزی ویژه از بامداد سه شنبه، خدمات‌رسانی به عزاداران را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران با برنامه‌ریزی ویژه، از ساعات ابتدایی بامداد آماده جابه‌جایی شهروندان و شرکت‌کنندگان در این مراسم خواهد بود.

بر اساس این برنامه، خدمات‌رسانی مترو تهران از ساعت ۵ صبح آغاز می‌شود.

همچنین سازمان تاکسیرانی تهران از ساعت ۳ بامداد در شش محور تعیین‌شده، نسبت به جابه‌جایی عزاداران اقدام خواهد کرد.

در بخش اتوبوسرانی نیز خطوط تندرو (BRT) به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و سایر خطوط فیدر از ساعت ۵:۳۰ صبح خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان در راهپیمایی جاماندگان اربعین را آغاز خواهند کرد.

کد مطلب 6907178

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