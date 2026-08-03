به گزارش خبرگزاری مهر، پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان تویسرکان صبح روز سهشنبه ۱۳ مردادماه همزمان با روز اربعین حسینی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود.
این آیین معنوی از ساعت ۱۰ صبح سهشنبه ۱۳ مرداد از میدان امام خمینی(ره) تویسرکان آغاز خواهد شد و شرکتکنندگان مسیر پیادهروی را تا آستان مقدس حضرت حیقوق نبی(ع) طی میکنند.
براساس اعلام ستاد مردمی اربعین حسینی شهرستان تویسرکان در طول مسیر برنامههای فرهنگی و مذهبی پیشبینی شده و موکبهای حسینی نیز برای پذیرایی از زائران و شرکتکنندگان برپا خواهند شد.
پیادهروی جاماندگان اربعین فرصتی برای ابراز ارادت مردم شهرستان تویسرکان به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و همنوایی با زائران اربعین حسینی است؛ آیینی که هر ساله با حضور خانوادهها، جوانان و هیئتهای مذهبی برگزار میشود.
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