به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، رویداد ملی «ایران نوآور» با انتشار فراخوان ویژه ایدههای مسئلهمحور اربعین، از صاحبان ایده، تیمهای نوآور، فناوران، پژوهشگران، شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهیان و فعالان حوزههای مختلف دعوت کرد تا راهکارهای نوآورانه و کاربردی خود را برای حل چالشهای واقعی مسیر پیادهروی اربعین حسینی ارائه کنند.
این فراخوان با هدف بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، زیستبوم نوآوری و فناوری کشور برای پاسخگویی به نیازهای میدانی بزرگترین اجتماع مردمی جهان اسلام طراحی شده و تلاش دارد از ایدههایی حمایت کند که با رویکردی عملیاتی، کمهزینه، قابل تولید و قابل اجرا، کیفیت خدماترسانی به زائران را ارتقا دهند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در این رویداد ۵ میلیارد تومان برای حمایت از ایدههای برتر اختصاص یافته است. همچنین به منظور افزایش مشارکت عمومی، هر روز از میان افرادی که ایده خود را در سامانه رویداد ثبت کنند، دو نفر به قید قرعه انتخاب شده و به هر یک یک میلیون تومان جایزه نقدی اهدا میشود.
تمرکز بر حل مسائل واقعی اربعین
این فراخوان بر شناسایی و حمایت از راهکارهایی متمرکز است که بتوانند مسائل واقعی مسیر اربعین را با استفاده از فناوری، نوآوری و طراحیهای خلاقانه برطرف کنند. حوزههای اولویتدار فراخوان، طیف گستردهای از نیازهای خدماتی، زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی را در بر میگیرد.
از مهمترین محورهای این رویداد میتوان به کاهش آثار گرمای شدید بر زائران، طراحی موکبها و محلهای اسکان خنک، سبک و کمهزینه، مدیریت مصرف آب و مقابله با کمآبی، تأمین انرژی پایدار و کمهزینه، بهداشت عمومی و پیشگیری از آلودگی، درمان میدانی و امدادرسانی سبک، مدیریت حملونقل و جابهجایی زائران، کنترل ازدحام در موکبها و نقاط پرتراکم، نگهداری ایمن غذا و دارو در شرایط گرمایی، مدیریت پسماند و پاکیزگی مسیر، توسعه الگوهای اقتصاد اسلامی و مردمی، ترویج سبک زندگی اربعینی، تقویت معنویت و اخلاق حسینی، تحکیم وحدت امت اسلامی و همچنین تولید راهکارهای رسانهای و فناورانه برای روایت صحیح و جهانی اربعین اشاره کرد.
نوآوری برای ارتقای خدمات میدانی
در بخش مسائل عملیاتی، برگزارکنندگان از ایدههایی استقبال میکنند که بتوانند راهکارهایی ساده، مقرونبهصرفه و قابل استقرار در میدان ارائه دهند؛ از جمله طراحی سایهبانهای سبک، تجهیزات کاهش گرما، سامانههای سرمایش کممصرف، سازههای موقت اسکان، سیستمهای تهویه طبیعی، تجهیزات کاهش مصرف آب، سامانههای کوچک خورشیدی، ابزارهای بهداشت عمومی، تجهیزات امداد اولیه، راهکارهای مدیریت صف و ازدحام، فناوریهای نگهداری مواد غذایی در گرما و مدلهای نوآورانه مدیریت پسماند.
همچنین استفاده از فناوریهای دیجیتال، هوش مصنوعی، طراحی صنعتی، تجهیزات قابلحمل، محصولات دانشبنیان و مدلهای نوین خدماترسانی در تمامی محورهای فراخوان مورد توجه قرار گرفته است.
شرکتکنندگان میتوانند در دو قالب در این رویداد حضور یابند. نخست، صاحبان ایده و طرحهای نوآورانه که دارای راهکار مشخص برای حل یک مسئله هستند و قصد توسعه آن را دارند. دوم، متخصصان، پژوهشگران و افراد دارای مهارت که ایده مستقل ندارند اما تمایل دارند پس از ارزیابی، به تیمهای منتخب بپیوندند و در توسعه ایدهها نقشآفرینی کنند.
همچنین ایدهها در دو قالب «ایدهپردازی عمومی» و «ایدهپردازی مبتنی بر نیاز» پذیرش میشوند. در بخش دوم، شرکتکنندگان برای پاسخ به مسائل مشخص و از پیش تعریفشده راهکار ارائه میکنند که به دلیل وجود نیاز واقعی و احتمال حضور حامی یا بهرهبردار، از اولویت بیشتری در فرآیند ارزیابی و حمایت برخوردار خواهند بود.
اولویت با ایدههای قابل اجرا
برگزارکنندگان تأکید کردهاند که این رویداد صرفاً یک مسابقه ایدهپردازی نیست، بلکه فرآیندی برای توانمندسازی، تیمسازی، اعتبارسنجی، توسعه محصول و حرکت به سمت تجاریسازی ایدهها به شمار میرود. از اینرو، ایدهها باید دارای مسئله مشخص، مخاطب هدف، راهکار اجرایی، مزیت رقابتی و مسیر توسعه روشن باشند و صاحبان ایده نیز آمادگی اصلاح، تکمیل و توسعه طرح خود را براساس نظر منتورها و ارزیابان داشته باشند.
در بخش تیمسازی نیز متخصصان و ایدهپردازان بر اساس توافق و همکاری متقابل در کنار یکدیگر قرار میگیرند و اولویت حمایت با تیمهایی خواهد بود که علاوه بر برخورداری از ایده مناسب، توان اجرایی، انسجام تیمی و برنامه عملیاتی مشخص داشته باشند.
علاقهمندان میتوانند تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ ایدهها و طرحهای خود را از طریق پایگاه اینترنتیirnoavar.ir ثبت و ارسال کنند.
این فراخوان فرصتی برای مشارکت فعال نخبگان، فناوران و نوآوران کشور در ارائه راهکارهایی است که بتواند کیفیت خدماترسانی به میلیونها زائر اربعین را ارتقا داده و با اتکا به ظرفیتهای دانشبنیان، الگویی برای حل مسائل میدانی در رویدادهای بزرگ مردمی ارائه کند.
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