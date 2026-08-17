نخستین مسابقات ملی مشاعره دانشجویی در اردبیل برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران اوچی اردبیلی، در مراسم تجلیل از منتخبان مرحله استانی نخستین دوره مسابقات ملی مشاعره دانشجویی، اظهار کرد: برگزاری نخستین دوره مسابقات ملی مشاعره دانشجویی میتواند آغاز یک مسیر باشد و امیدواریم با استقبال دانشجویان، این رویداد در سالهای آینده با گستره و کیفیت بیشتری برگزار شود.
وی افزود: جهاددانشگاهی همواره خود را در کنار دانشگاه و دانشجو میداند و معتقد است سرمایه اصلی در فعالیتهای فرهنگی، حضور و مشارکت خود دانشجویان است؛ بر همین اساس از برنامههایی که به کشف استعدادها، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی دانشجویان کمک میکند، حمایت خواهیم کرد.
رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با اشاره به اهمیت فعالیت سامانه «شهر دانشجو» خاطرنشان کرد: این سامانه بستری منحصربهفرد برای توسعه مهارتهای فردی و جمعی، تقویت کار تیمی و پرورش خلاقیت است و امیدواریم با همکاری دانشگاههای استان، اهداف علمی و فرهنگی این طرح بهطور کامل محقق شود.
اوچی اردبیلی در پایان بیان کرد: این طرح در ارتقای اخلاق اسلامی و تقویت روحیه علمی نقش مهمی دارد و جهاددانشگاهی به دنبال تربیت صحیح فکری و عملی جوانان است و به ظرفیت بیبدیل آنان در پیشرفت علمی و فرهنگی ایران باور دارد.
حمیده شهبازی مدیر فرهنگی ـ اجتماعی جهاددانشگاهی استان اردبیل نیز هدف از برگزاری این رویداد را شناسایی استعدادها و ایجاد نشاط در محیطهای دانشگاهی عنوان کرد و گفت: برگزاری مسابقات و برنامههای فرهنگی با محوریت ادبیات و شعر، از جمله برنامههایی است که میتواند زمینهای برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشجویان و ایجاد نشاط و پویایی در محیطهای دانشگاهی فراهم کند.
وی افزود: نخستین دوره مسابقات ملی مشاعره دانشجویی با هدف ایجاد فضایی برای رقابت سالم، تقویت علاقه دانشجویان به شعر و ادبیات فارسی و فراهم کردن بستری برای تعامل و حضور فعال دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی برگزار شد.
مدیر فرهنگی ـ اجتماعی جهاددانشگاهی استان اردبیل ادامه داد: در این دوره، ۱۵ نفر از دانشجویان دانشگاههای استان در رقابتی فرهنگی و ادبی به مشاعره پرداختند و در پایان، نفرات برتر با نظر هیئت داوران معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
شهبازی با بیان اینکه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی تلاش میکند با طراحی و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و دانشجویی، زمینه مشارکت بیشتر دانشجویان را فراهم کند، خاطرنشان کرد: برگزاری نخستین دوره این مسابقات، گامی در مسیر توسعه برنامههای فرهنگی دانشجویی با محوریت شعر و ادبیات است و امیدواریم با استقبال دانشجویان، شاهد استمرار و گسترش این رویداد در دورههای آینده و حضور گستردهتر دانشجویان دانشگاههای استان باشیم.
وی در پایان تصریح کرد: در این رقابت فرهنگی و دانشجویی، امین خوشطینت از دانشگاه علوم پزشکی بهعنوان برگزیده اول به مرحله کشوری راه یافت و سپیده محسنزادگان و ملیسا خدمتی از دانشگاه محقق اردبیلی نیز رتبههای دوم و سوم را کسب کردند.
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