موفقیت متخصصان ایرانی در ساخت تجهیز استراتژیک صنایع پیشرفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، توسعه فناوری‌های بومی در حوزه تجهیزات صنعتی، مسیر کاهش وابستگی به محصولات خارجی را هموارتر کرده است. در همین راستا، یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به طراحی و تولید دستگاه «نیدر» شده؛ تجهیزی که در فرآیند اختلاط یکنواخت مواد با گرانروی بالا و ترکیبات حساس کاربرد دارد و می‌تواند نیاز صنایع مختلف را به نمونه‌های وارداتی کاهش دهد. این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته، امکان ترکیب مواد پلیمری، نانوذرات و انواع پودرهای آلی و معدنی را بدون آسیب به ساختار آن‌ها فراهم می‌کند و به همین دلیل در تولید محصولاتی مانند نانوکامپوزیت‌ها، ترکیبات دارویی، مستربچ‌های پلیمری و خوراک دام نانوساختار قابل استفاده است.

تولیدکنندگان این محصول معتقدند عملکرد مناسب، قابلیت سفارشی‌سازی و طراحی متناسب با نیاز صنایع مختلف، نیدر ایرانی را به گزینه‌ای رقابتی در بازار تجهیزات صنعتی تبدیل کرده و زمینه را برای توسعه فناوری‌های داخلی در این حوزه فراهم ساخته است.

شرکت فناور انرژی دانا از تولید دستگاه نیدر بومی خبر داده است؛ تجهیزی صنعتی که برای اختلاط دقیق و یکنواخت مواد با ویسکوزیته بالا طراحی شده و می‌تواند در طیف گسترده‌ای از صنایع جایگزین نمونه‌های خارجی شود.

این دستگاه با بهره‌گیری از فناوری مهندسی داخلی، قابلیت ترکیب انواع مواد پلیمری، نانوذرات و پودرهای آلی و معدنی را با حداقل تنش مکانیکی فراهم می‌کند. به گفته سازندگان، این ویژگی موجب حفظ ساختار مواد اولیه شده و کیفیت محصول نهایی را نسبت به بسیاری از روش‌های متداول اختلاط افزایش می‌دهد. در مقایسه با تجهیزاتی مانند اکسترودر، نیدر عملکردی متفاوت ارائه می‌دهد و فرآیند اختلاط را با یکنواختی بیشتر و آسیب کمتر به مواد انجام می‌دهد.

دامنه کاربرد این فناوری تنها به صنایع پلیمری محدود نیست. از دستگاه نیدر در تولید نانوکامپوزیت‌ها، مستربچ‌های پلیمری، کامپاندهای زیست‌تخریب‌پذیر، فرآورده‌های دارویی، خوراک دام نانوساختار و حتی برخی سوخت‌های جامد نیز می‌توان استفاده کرد. بر اساس اعلام شرکت سازنده، تعدادی از واحدهای صنعتی کشور هم‌اکنون این تجهیز را در خطوط تولید خود به کار گرفته‌اند.

دستگاه نیدر ایرانی در دو نسخه متقارن و غیرمتقارن تولید شده تا پاسخگوی نیازهای متفاوت صنایع باشد. امکان انتخاب مدل متناسب با فرآیند تولید، انعطاف‌پذیری بیشتری در استفاده از این تجهیز ایجاد کرده است.

به گفته تولیدکنندگان، ساخت این دستگاه با اتکا به توان متخصصان داخلی انجام شده و علاوه بر کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی، می‌تواند زمینه ارتقای فناوری تولید در صنایع مختلف و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را فراهم کند.