واریز اعتبار مرحله پنجم طرح بهبود تغذیه کودکان در کردستان ۱۸ مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی ظهر دوشنبه در هشتمین جلسه شورای راهبردی ادارات، صندوقها و بانکهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کردستان اظهار کرد: اعتبار مرحله پنجم طرح حمایتی بهبود تغذیه کودکان از ۱۸ مردادماه به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز و قابل استفاده خواهد بود.
وی افزود: در این مرحله، پنج هزار و ۲۹ کودک زیر پنج سال در قالب چهار هزار و ۹۱۸ خانوار از مزایای این طرح بهرهمند میشوند و اعتبار تخصیصیافته از تاریخ ۱۸ مردادماه قابل استفاده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به میزان اعتبار اختصاصیافته به هر کودک گفت: برای کودکان خانوارهای دهکهای درآمدی یک تا پنج، دو میلیون تومان و برای دهکهای شش و هفت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعتبار خرید سبد غذایی در بستر طرح ملی کالابرگ الکترونیکی اختصاص یافته است.
صلواتی با بیان اینکه این طرح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی اجرا میشود، تصریح کرد: کودکان مشمول پس از پایش شاخصهای رشد شامل قد و وزن در پایگاهها و خانههای بهداشت شناسایی و اطلاعات آنان پس از تأیید وزارت بهداشت، برای بهرهمندی از حمایتهای تغذیهای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی میشود.
وی ادامه داد: سرپرستان خانوارهای مشمول پس از دریافت پیامک واریز اعتبار میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی، اقلام غذایی مورد نیاز کودکان را تهیه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان یادآور شد: خانوارهای مشمول همچنین میتوانند از طریق کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰ یا اپلیکیشن «شما» از میزان اعتبار تخصیصیافته اطلاع پیدا کنند.
صلواتی در پایان تأکید کرد: نظارت بر اجرای این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان بهصورت مستمر انجام میشود تا اعتبارات اختصاصیافته در راستای بهبود وضعیت تغذیه کودکان هزینه شود.
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