به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا براتیزاده در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: گزارش آماری عملکرد مراجع قضایی خراسان شمالی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیانگر تحولات مثبت در روند رسیدگی به پروندهها و مدیریت جریان کار در دستگاه قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: مدیریت هوشمندانه جریان پروندهها موجب کاهش ۲ درصدی ورودی کل مراجع قضایی استان شده است.
وی در ادامه بیان کرد: با وجود افزایش ۶.۴ درصدی حجم پروندههای ورودی به دادسراها، ورودی پرونده به محاکم ۴.۴ درصد کاهش یافته که نشاندهنده مدیریت مؤثر در مراحل اولیه رسیدگی و کنترل هوشمندانه جریان پروندهها است.
براتیزاده با اشاره به عملکرد محاکم استان گفت: نرخ رسیدگی در محاکم از ۹۷ درصد در سال گذشته به ۹۹.۲ درصد در سال جاری افزایش یافته که این موضوع بیانگر دقت، سرعت و تعهد قضات و کارکنان دستگاه قضایی در اجرای عدالت است.
وی افزود: همزمان موجودی پروندهها در محاکم نیز ۰.۳ درصد کاهش یافته که نشاندهنده مدیریت موفق حجم پروندهها در این بخش است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به چالشهای موجود در دادسراها تصریح کرد: افزایش ۱۹ درصدی موجودی پروندهها در دادسراها و بخش اجرای احکام مدنی، ضرورت تقویت زیرساختها و ظرفیتهای بازپرستانی و اجرایی را دوچندان کرده است.
وی بیان کرد: هدف دستگاه قضایی استان، حفظ نرخ رسیدگی ۹۵.۸ درصدی در مجموع مراجع قضایی و ایجاد پایداری و ثبات در روند اجرای عدالت در سراسر خراسان شمالی است.
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