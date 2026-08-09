به گزارش خبرگزاری مهر، محراب فاطمی یکی از مردان ماندگار رشته قویترین مردان و یکی از شناخته شده ترین ورزشکاران این رشته در طول چند دهه اخیر درباره انتخابات پیش روی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: متاسفانه در یکی، دو سال اخیر که فدراسیون بلاتکلیف بوده، شاهد انواع و اقسام اتفاقات بد برای پرورش اندام و ورزش های قدرتی بودیم. الان هم که بعد از دو سال قرار است انتخابات برگزار شود، شرایط خوبی مهیا نشده و همچنان حرف و حدیث های زیادی وجود دارد. از جمله اینکه نصیرزاده، رئیس سابق فدراسیون به شکل عجیبی مجوز ورود به انتخابات را نگرفته، در حالی که اکثر ورزشکاران خواهان حضور او هستند. وزارت ورزش باید توضیح بدهد که دلیل عدم حضور آقای نصیرزاده در انتخابات چیست؟

وی افزود: اگر واقعا اسمش انتخابات است و قرار باشد همه چیز عدالت محور پیش برود و همه کاندیداها شانس یکسانی داشته باشند، باید همه در نهایت عدالت بتوانند در انتخابات حاضر شوند. من ۳۰ سال است که در این ورزش هستم و تا به حال چنین شرایطی ندیده بودم. اینکه همه چیز خوب و فوق العاده پیش برود، اما مسئولان بالادستی به دنبال تغییر باشند و برخی جلوی آن را بگیرند.

ستاره مردان آهنین در ادامه با انتقاد از سرپرست فدراسیون گفت: اداره شدن فدراسیون با سرپرستی بدترین اتفاق است. در همین مدت هر چه آدم موفق در فدراسیون بود را جابجا کردند. همین رشته خود ما هم اخیرا قربانی این بازی های انتخاباتی شد. آقای قراچورلو که بهترین عملکرد را در ۴، ۵ سال اخیر داشته و مردان آهنین را به تلویزیون برگردانده، وسط ضبط برنامه برکنار می شود!

محراب فاطمی همچنین خاطرنشان کرد: انگار یکسری نمی خواهند این فدراسیون سروسامان بگیرد و از این وضعیت نفع می برند؛ به ویژه همین هایی که الان سرکار هستند. وگرنه مشخص است که با این وضعیت انتخابات هم برگزار شود، بازهم باطل خواهد شد و بلاتکلیفی ادامه دارد.

او در پایان وزیر ورزش و جوانان را خطاب قرار داد و گفت: از آقای دنیامالی می خواهم که صدای ورزشکاران و قهرمانان را بشنود. همه اهالی پرورش اندام و قویترین مردان می گویند بهترین اتفاقات در عمر این فدراسیون در دوره چهار ساله مدیریت آقای نصیرزاده و تیم مدیریتی ایشان رخ داده و فقط یکسری افراد هستند که به خاطر منافع خودشان انتقاد می کنند. فکر نمی کنم با این شرایطی که می بینم، اتفاقات خوبی در راه باشد، اما اگر وزیر ورزش بخواهد می تواند در آخرین لحظه هم تصمیم درستی بگیرد و شرایط یک انتخابات عادلانه را برقرار کند.