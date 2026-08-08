به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا براتیزاده پیش از ظهر شنبه در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی زراعی و باغها در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در تشریح عملکرد استان در حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها افزود: تعداد تغییر کاربریهای غیرمجاز شناساییشده در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۲۸۵ مورد بوده که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ به ۲۴۴ مورد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: این آمار بیانگر کاهش ۴۱ موردی و معادل حدود ۱۴.۴ درصدی تغییر کاربریهای غیرمجاز در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
حجتالاسلام براتیزاده در ادامه با اشاره به اثربخشی سازوکارهای بازدارنده و پیشگیرانه از وقوع جرائم در این حوزه گفت: به نظر میرسد تذکرات و هشدارهای قانونی لازم نسبت به متعدیان و متجاوزان به حوزه کاربری اراضی زراعی و باغها اثرگذار بوده است.
وی افزود: از مجموع تغییر کاربریهای غیرمجاز شناساییشده، در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۳۰ مورد منجر به اعلام جرم شده است و در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ نیز برای ۱۷۴ مورد اعلام جرم صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: بر اساس این آمار، تعداد موارد اعلام جرم نیز با ۵۶ مورد کاهش، معادل حدود ۲۴.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بیان کرد: مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز و پیشگیری از تخریب و تغییر غیرقانونی اراضی، از جمله موضوعات مورد توجه دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه و حراست از سرمایههای ملی و منابع طبیعی است.
حجتالاسلام براتیزاده تصریح کرد: صیانت از اراضی زراعی و باغها، پیشگیری از تضییع حقوق عامه و مقابله با اقدامات غیرقانونی در این حوزه، از اولویتهای دستگاه قضایی استان به شمار میرود.
وی افزود: استمرار رویکرد صیانت از حقوق عامه و اراضی زراعی و باغها، تقویت رویکرد پیشگیری و مقابله با تغییرات غیرقانونی کاربری اراضی و حفاظت از سرمایههای ملی، منابع طبیعی و ظرفیتهای کشاورزی استان از مهمترین دستاوردهای این روند است.
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