به گزارش خبرنگارمهر،عبدالرضا حامدیخواه ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۵۸ هزار دانشآموز در ۳۱۰ مدرسه ساوه تحصیل میکنند که حدود ۹۲ تا ۹۳ مدرسه غیردولتی است.
وی افزود: کمبود فضای آموزشی یکی از مهمترین چالشهای ساوه است و برای کاهش تراکم کلاسها و حرکت به سمت مدارس تکشیفته، توسعه فضاهای آموزشی ضروری است.
مدیر آموزش و پرورش ساوه گفت: امسال با مشارکت خیران مدرسه ساز حدود ۴۰ کلاس درس به فضای آموزشی شهرستان افزوده میشود و حدود هفت پروژه آموزشی، ورزشی و تربیتی نیز در هفته دولت آماده افتتاح خواهد بود.
حامدیخواه همچنین از پیشرفت پروژه بزرگ خیرساز آموزشی یک گروه صنعتی در ساوه خبر داد و افزود: در صورت تکمیل عملیات اجرایی، دستکم دو مدرسه این مجموعه برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده خواهد شد.
وی درباره ثبتنام متوسطه دوم نیز گفت: اولویت «الف» هدایت تحصیلی، محدوده جغرافیایی و تراز علمی دانشآموز سه معیار اصلی ثبتنام هستند و روند ثبتنام مدارس توسط گروههای بازرسی نظارت میشود.
مدیر آموزش و پرورش ساوه با اشاره به اهمیت توازن رشتهای گفت: در سالهای گذشته تقاضا برای برخی رشتهها، بهویژه تجربی، افزایش یافته و ظرفیت برخی رشتههای دیگر خالی مانده است.
مدیر آموزش و پرورش ساوه گفت: فعالیت بیش از ۷۵ درصد مدارس این شهرستان دوشیفته است و سرانه فضای آموزشی ساوه حدود سه مترمربع به ازای هر دانشآموز است؛ در حالی که استاندارد کشوری هشت مترمربع تعیین شده است.
وی همچنین ضعف سواد رسانهای و افزایش استفاده از فضای مجازی پس از کرونا را از عوامل مؤثر بر برخی آسیبهای اجتماعی دانشآموزان دانست و بر آموزش خانواده و اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی تأکید کرد.
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