لزوم برخورد جدی با خودروهای رسوبی و وسایل نقلیه بدون پلاک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی در جمع فرماندهان و روسای پلیس استان یزد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: اجرای طرح‌های اطلاعاتی و تقویت اشرافیت پلیس باعث خواهد شد در رسیدن به اهداف پیش رو موفق‌تر عمل کنیم.

وی صحت آماری را بسیار مهم برشمرد و گفت: رسیدگی به موقع به فوریت‌های پلیسی و توجه به درخواست‌های مردمی باعث رضایت‌مندی بیش از پیش شهروندان از عملکرد پلیس خواهد شد؛ البته کیفیت حضور در صحنه و رسیدگی به موضوعات، بسیار مهم است.

رئیس بازرسی کل فراجا با بیان اینکه استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مجرمان و سارقان یکی دیگر از موضوعات مهم در انتظامی کشور بوده خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی در طرح‌های برخورد با سارقان و مالخران اموال مسروقه نیز به خوبی عمل کرده است.

سردار معصوم بیگی بحث صیانت را مهم برشمرد و گفت: با بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شده است که مردم یزد رضایت‌مندی خوبی را از پلیس دارند که این مهم جای قدردانی دارد.

وی ادامه داد: برخورد با وسایل نقلیه بدون پلاک یا پلاک مخدوش و همچنین رسیدگی به موضوع خودروها و موتورسیکلت های رسوبی که در پارکینگ ها توقیف شده بسیار مهم است که باید تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.

رئیس بازرسی کل فراجا تصریح کرد: پلیس استان یزد در بسیاری از مولفه‌های انتظامی موفق عمل کرده و مسیر رو به رشدی را در یک سال اخیر داشته که امیدواریم فرماندهان و روسای این استان در این مسیر به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.