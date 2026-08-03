منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پایان بازدید از مرز سومار که با حضور علیاکبر پورجمشیدیان، قائممقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین انجام شد، از حمایتهای ستاد مرکزی اربعین برای توسعه این مرز قدردانی کرد.
وی با اشاره به دومین سفر رئیس ستاد مرکزی اربعین به مرز سومار در کمتر از دو هفته، اظهار کرد: این حضورها نشاندهنده نگاه ویژه ستاد مرکزی به مرز سومار است و امسال نیز با همین حمایتها، این مرز به صورت آزمایشی برای تردد زائران اربعین راهاندازی شد.
استاندار کرمانشاه افزود: خوشبختانه امروز شاهد عبور زائران از مرز سومار به مقصد عتبات عالیات هستیم و این موضوع آغاز فصل تازهای در خدمترسانی به زائران اربعین از این گذرگاه مرزی است.
توسعه زیرساختها با نگاه ویژه ستاد مرکزی اربعین
حبیبی با تأکید بر اینکه پس از پایان اربعین، توسعه زیرساختهای مرز سومار با جدیت دنبال خواهد شد، گفت: با اختصاص اعتبارات ویژه و حمایت ستاد مرکزی اربعین، تلاش میکنیم امکانات این مرز هرچه سریعتر ارتقا یابد تا برای اربعین سال آینده، ظرفیت پذیرش ۱۰۰ هزار زائر فراهم شود.
وی ادامه داد: امسال علاوه بر زائران استانهای کرمانشاه و ایلام، زائرانی از استانهای تهران، همدان، مازندران و یزد نیز مرز سومار را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کردند که نشاندهنده استقبال از این مسیر است.
سومار؛ سرزمین خاطرههای دفاع مقدس
استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه تاریخی سومار اظهار کرد: این منطقه یادآور رشادتهای رزمندگان اسلام و سرزمین بیش از ۶ هزار شهید دوران دفاع مقدس است و بدون تردید برای بسیاری از ایثارگران و رزمندگان، عبور از این مرز یادآور خاطرات ارزشمند آن دوران خواهد بود.
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاههای اجرایی استان با انگیزه و سرعت بیشتری توسعه زیرساختهای مرز سومار را دنبال خواهند کرد تا زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و افزایش رضایتمندی زائران در اربعین سال آینده فراهم شود.
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