واکنش باشگاه پرسپولیس به تغییر در سطوح مدیریتی

به گزارش خبرگزاری مهر، شایعه تغییرات مدیریتی در سطوح معاوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با واکنش علی بازگشا سخنگوی سرخ ها همراه بود.
علی بازگشا سخنگو و مدیر روابط عمومی پرسپولیس تأکید کرد در روزهایی که باشگاه پس از یک اردوی پرشور، پرانرژی و فوقالعاده منسجم، مسیر موفقیت را با قدرت طی میکند، هر گونه شایعهپراکنی درباره تغییرات مدیریتی، نه تنها بیاساس، بلکه کاملاً بیمعناست!
از این رو در حال حاضر در هیچ سطح مدیریتی، کوچکترین تغییری در دستور کار قرار ندارد و تمامی گمانهزنیها، چیزی جز حواسپرتی برای افکار عمومی نیست. باشگاه پرسپولیس تأکید میکند که هر گونه انتصاب یا تحول، از طریق سایت رسمی باشگاه اطلاعرسانی خواهد شد؛ نه از گوشهوکنار فضای مجازی و از آن مهمتر شایعات و شنیدههای روزانه و تکراری!
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