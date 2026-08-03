وفور کالاها و ذخایر راهبردی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر دوشنبه در هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مازندران با اشاره به آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ذخایر کالاهای اساسی، سوخت، گندم و سایر اقلام مورد نیاز مردم به میزان کافی تأمین شده و از این بابت هیچ مشکلی در استان وجود ندارد.

وی افزود: با تقویت ذخایر راهبردی و پیش‌بینی شرایط مختلف، آمادگی لازم برای مدیریت هرگونه وضعیت احتمالی فراهم شده است.

استاندار مازندران با تأکید بر لزوم شفافیت در اطلاع‌رسانی به مردم تصریح کرد: همواره تلاش کرده‌ایم وعده‌ای فراتر از واقعیت ندهیم و امروز نیز با اطمینان اعلام می‌کنیم که مردم در زمینه تأمین کالاهای اساسی و سوخت نگرانی نداشته باشند.

یونسی رستمی با اشاره به وفور کالا در بازار و انبارهای استان گفت: دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر بر روند تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها نظارت دارند تا بازار در شرایط متعادل باقی بماند.

وی حمایت از تولیدکنندگان را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و افزود: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن حفظ منافع تولیدکنندگان، کالاهای مورد نیاز مردم نیز با قیمت مناسب در بازار عرضه شود.

استاندار مازندران درباره وضعیت بازار مرغ نیز اظهار کرد: ذخایر مرغ استان در شرایط مطلوبی قرار دارد و لازم است میزان ذخیره هر کشتارگاه به‌صورت دقیق مدیریت و رصد شود تا از هرگونه اخلال در بازار جلوگیری شود.

وی همچنین از مناسب بودن ذخایر روغن در استان خبر داد و گفت: در این بخش نیز نگرانی خاصی وجود ندارد و روند تأمین به‌صورت مطلوب ادامه دارد.

یونسی رستمی با تأکید بر حمایت از کشاورزان، دامداران و مرغداران اظهار کرد: تولیدکنندگان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند و باید سود حاصل از تولید به خود آنان برسد، نه واسطه‌ها و سودجویان.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ثبت و تقویت برند ملی برنج مازندران را اقدامی راهبردی برای ساماندهی بازار این محصول دانست و افزود: ایجاد یک برند معتبر ملی علاوه بر حمایت از کشاورزان، موجب افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، تقویت جایگاه برنج مازندران در بازار و کاهش نقش دلالان خواهد شد.

استاندار مازندران با اعلام آمادگی کامل استان برای حمایت از این طرح خاطرنشان کرد: حمایت‌های لازم برای ثبت، توسعه و تقویت برند ملی برنج مازندران انجام خواهد شد تا زمینه ارتقای جایگاه این محصول در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.