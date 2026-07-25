به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدیلائینی ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و چالشهای حوزه برنج مازندران با اشاره به آغاز فصل عرضه این محصول اظهار کرد: در شرایط کنونی باید بازار برنج به گونهای مدیریت شود که هم حقوق تولیدکنندگان حفظ شود و هم قیمتها متناسب با واقعیتهای بازار تعیین شود.
وی با بیان اینکه گزارشهایی از خرید برنج با قیمتهای نامناسب به دست رسیده است، افزود: نظارت بر روند واردات و نحوه عرضه برنج در بازار باید با جدیت دنبال شود تا تولید داخلی از آسیبهای احتمالی مصون بماند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت ایجاد یک نهاد تخصصی برای پیگیری مسائل این بخش، خاطرنشان کرد: تشکیل مجموعهای تخصصی و متمرکز میتواند از حقوق شالیکاران دفاع کرده و با برنامهریزی کارشناسی، زمینه ارتقای جایگاه برنج مازندران را در سطح کشور فراهم کند.
محمدیلائینی برندسازی برنج مازندران را یکی از الزامات توسعه این محصول دانست و گفت: با بهرهگیری از تجربههای موفق و ظرفیتهای موجود، میتوان برنج استان را به یک برند معتبر و شناختهشده در بازارهای داخلی و حتی خارجی تبدیل کرد.
در ادامه این نشست، استاندار مازندران نیز با تشریح برنامههای استان در حوزه برنج، از اجرای راهبرد سهامدار کردن فعالان این بخش خبر داد و اظهار کرد: هدف این برنامه کاهش نقش واسطهها و هدایت منافع اقتصادی تولید برنج به سمت کشاورزان است.
مهدی یونسیرستمی با اشاره به انجام مطالعات و اقدامات ساختاری در زمینه برندسازی برنج طی ماههای گذشته، افزود: برنامهریزی برای تأمین تسهیلات مورد نیاز فعالان این حوزه نیز در دستور کار قرار گرفته تا ضمن تقویت اقتصاد شالیکاری، زمینه ارتقای جایگاه برنج مازندران در بازارهای ملی و بینالمللی فراهم شود.
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