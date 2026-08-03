https://mehrnews.com/x3cJXf ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱ کد مطلب 6907541 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱ سیل در جاده روستای حسین آباد به زوارم شهرستان شیروان بجنورد- سیل در جاده روستای حسین آباد به زوارم شهرستان شیروان جاری شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6907541 کپی شد مطالب مرتبط وقوع سیلاب در روستای زوارم شیروان سیلاب بخش سرحد و قوشخانه شیروان را فراگرفت بارش باران در تابستان شیروان را فرا گرفت جاری شدن سیلاب در جاده بجنورد به شیروان بارش باران تابستانی در مرکز خراسان شمالی کماکان ادامه دارد ۴ نفر در سیلاب خراسان شمالی جان باختند آبی که برکت نبود/ روایتی از سیل در خراسان شمالی و خسارات ناشی از آن برچسبها سیلاب وقوع سیلاب شیروان
نظر شما