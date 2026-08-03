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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

سیل در جاده روستای حسین آباد به زوارم شهرستان شیروان

سیل در جاده روستای حسین آباد به زوارم شهرستان شیروان

بجنورد- سیل در جاده روستای حسین آباد به زوارم شهرستان شیروان جاری شد.

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کد مطلب 6907541

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