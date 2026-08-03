به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت آموزشی، گفت: ارزیابی دانش‌آموزان مناطقی که در خط مقدم جنگ قرار داشته‌اند با دانش‌آموزان استان‌هایی که اساساً درگیر جنگ نبوده‌اند، مغایر با عدالت آموزشی است و باید برای جبران این نابرابری تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش سه امتحان نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم در چهار استان جنوبی را به تعویق انداخت، اما این تصمیم در عمل فرصت مطالعه، مرور مطالب و آمادگی برای آزمون سراسری را از دانش‌آموزان این مناطق سلب کرد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتخاذ تدابیر جبرانی در این زمینه حق دانش‌آموزان چهار استان جنوبی است، نه امتیازی از سوی دولت، تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، زمانی که دانش‌آموزان با بحران‌هایی مانند جنگ، بلایای طبیعی یا ناامنی‌های طولانی‌مدت مواجه می‌شوند، نظام‌های آموزشی برای حفظ عدالت آموزشی از راهکارهای استاندارد و جبرانی استفاده می‌کنند.

پورکبگانی ادامه داد: تجربه کشورهایی مانند سوریه، لبنان، کلمبیا و اوکراین نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته و حتی امروز نیز برای حمایت از دانش‌آموزان مناطق آسیب‌دیده، سیاست‌های ویژه آموزشی و تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که آیا دانش‌آموزان بوشهر و بندرعباس شرایطی مشابه دانش‌آموزان سایر استان‌ها داشته‌اند، اظهار کرد: در برخی کشورها با اختصاص سهمیه به مناطق بحران‌زده، تلاش شده است اختلاف شرایط آموزشی میان دانش‌آموزان مناطق درگیر و مناطق امن‌تر تا حدی جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اختصاص سهمیه برای مناطق جنگی، لازم است ضرایب نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان چهار استان جنوبی نیز به شکلی عادلانه افزایش یابد تا بخشی از آثار ناشی از شرایط ویژه این مناطق جبران شود.

پورکبگانی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه گفت: با تنظیم نامه و برگزاری دیدار با وزیر آموزش و پرورش، این مطالبه را دنبال کرده‌ام و معتقدم ارزیابی دانش‌آموزان چهار استان جنوبی با دانش‌آموزان سایر نقاط کشور، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آنان، ناعادلانه است.