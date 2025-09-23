وحدت ملی رمز شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت در هنرستان شاهد شهید سهام خیام بیرجند با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، بیان کرد: در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنیم که ۳۴ نفر از هزار و ۶۰ شهید جنگ ۱۲ روزه، دانش آموز بودند.

وی تاکید کرد: امنیت امروز ما مدیون خون شهدای دفاع مقدس است و در جنگ ۱۲ روزه هم ملت ایران با وحدت ملی سبب شکست دشمن صهیونی شدند.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه کسب علم و دانش برای زندگی بهتر یکی از اهداف تحصیل است، افزود: در جنگ ۱۲ روزه یک بار دیگر ملت ایران با وجود همه مشکلات با اعتماد به رهبری و اتحاد خود، حماسه‌ای دیگر آفریدند.

ناصری با بیان اینکه سال‌های متمادی است که بهترین کیفیت آموزشی را در شهرستان بیرجند داریم، گفت: میانگین معدل دانش آموزان بیرجند در مقایسه با استان‌های دیگر بیشتر است.

احداث ۱۱۰ فضای آموزشی در استان

معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم در این مراسم گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برگرفته از منویات مقام معظم رهبری است که افق روشنی برای نظام و دانش آموزان برای فردای بهتر است.

سکینه طیبی با بیان اینکه امروز حدود ۱۹۰ هزار دانش آموز استان سال تحصیلی جدید را شروع می‌کنند، خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور آموزش و پرورش را در اولویت قرار داده‌اند.

وی بیان کرد: ۱۱۰ فضای آموزشی و ورزشی در راستای اجرای طرح عدالت در فضاهای آموزشی در خراسان جنوبی ساخته می‌شود که از این تعداد ۵۸ فضا در مهرماه به بهره برداری می‌رسد.

طیبی با اشاره به اینکه از این تعداد سه مدرسه در بیرجند افتتاح می‌شود، افزود: تاکنون در قالب پنج کاروان، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی بین مدارس استان توزیع شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند هم در این آیین گفت: امروز دانش آموزان در حدود ۴۰۰ مدرسه این شهرستان سال تحصیلی جدید را شروع می‌کنند.

نخعی بیان کرد: حدود چهار هزار و ۸۰۰ همکار فرهنگی هم در مدارس شهرستان بیرجند در جهاد علمی مشارکت دارند.

وی با تاکید بر اینکه ما همیشه فاتحان قله‌ایم، افزود: احترام به قوانین، والدین و اولیای مدرسه، حفاظت از امکانات مدرسه و توجه ویژه به نماز و قرآن از جمله مواردی است که دانش آموزان باید به آنها توجه ویژه ای داشته باشند.