پورجمشیدیان:اربعین حرکتی کاملاً مردمی؛دولت پشتیبان زیرساخت‌ ها است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر پورجمشیدیان ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اربعین در آستانه اربعین حسینی ضمن تسلیت این ایام و قدردانی از تمامی خادمان زوار، اظهار داشت: بسیاری از خادمان دلسوز به دلیل توفیق خدمترسانی به زوار، از زیارت عتبات محروم میمانند که امیدواریم خداوند متعال اجر این خدمت را همردیف با ثواب زیارت برای آنان منظور فرماید.
پورجمشیدیان با اشاره به تلاشهای شبانهروزی مسئولان دولتی و دستگاههای اجرایی برای مدیریت مراسم اربعین، افزود: تمام تلاش ما در ستاد مرکزی، تحقق دستورالعمل «سفری آسان، ارزان و ایمن» برای زوار است.
وی با بیان اینکه حملونقل همچنان یکی از سنگینترین و پرهزینهترین بخشهای عملیات اربعین محسوب میشود، خاطرنشان کرد: بسیاری از زائران، از اقشار کمبرخوردار جامعه هستند که اربعین تنها سفر مهم زندگیشان است؛ بنابراین کاهش هزینهها و تأمین ایمنی برای جلوگیری از حوادث، اولویت اصلی ماست.
وی با اشاره به حضور میدانی و فعال معاونان وزارت راه و شهرسازی در کف میدان و مدیریت هدایت ناوگان اتوبوسرانی، این اقدام را نشاندهنده روحیه خدمت خالصانه در دستگاههای اجرایی دانست و گفت: دستاوردهای فعلی اربعین، حاصل انباشت تجربیات و زحمات مدیران و خادمان در سالهای گذشته است که امسال در حال تکمیل و ارتقای آن هستیم.
رئیس ستاد مرکزی اربعین، ماهیت اصلی این رویداد را فرهنگی خواند و تأکید کرد: در ستاد مرکزی اربعین، تنها کمیتهای که موظف به گزارشدهی مستمر است، کمیته فرهنگی است.
پورجمشیدیان در پایان ابراز امیدواری کرد: با رفع چالشهای پشتیبانی و زیرساختی در آینده، فرصت بیشتری فراهم شود تا این حرکت عظیم به غایات فرهنگی و معنوی مورد نظر رهبر معظم انقلاب نزدیکتر شود.
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