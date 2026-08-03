مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر گیلان تا ۵ آبان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورجعفری عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها از نهاییشدن ساختار مدیریتی و اجرایی این دوره خبر داد و اظهار کرد: تیم اجرایی با ترکیبی از مدیران متخصص، مسیر تحقق اهداف راهبردی این رویداد را هموار کرده است.
پورجعفری با تأکید بر رویکرد تلفیق اصالت و نوآوری در این دوره، گفت: تئاتر گیلان با پشتوانه هویت فرهنگی غنی خود، امروز شاهد حضور پرشور نسل جوان است. از این رو، ساختار جشنواره را به گونهای طراحی کردهایم که هم به پیشینه تاریخی احترام بگذارد و هم میدان را برای تجربهگری و خلاقیت هنرمندان نوپا باز کند.
دبیر اجرایی جشنواره، با اشاره به انتصاب مدیران بخشهای تخصصی، اسامی آنان را به این شرح اعلام کرد: آرزو علیپور به عنوان مدیر بخش نمایشهای خیابانی، یاسر میرحمیدی به عنوان مدیر بخش دیگرگونههای اجرایی، بهرام نوری به عنوان مدیر بخش رادیو تئاتر، میلاد حسننیا به عنوان مدیر بخش پژوهش و هدی رسولی به عنوان مسئول بخش هنری منصوب شدهاند.
وی در ادامه از بهرهگیری از ظرفیت مشاوران ارشد خبر داد و افزود: وحید محبوببشری به عنوان قائممقام دبیر اجرایی و علیرضا پارسی به عنوان مشاور دبیر اجرایی، نظارت و راهبری فرآیندهای جشنواره را بر عهده دارند.
پورجعفری همچنین با معرفی تیم پشتیبانی، خاطرنشان کرد: هادی آذرنگ مدیریت دبیرخانه و مرتضی زحمتکش دستیاری دبیر اجرایی را بر عهده گرفتهاند تا روند ثبتنام و پذیرش آثار با دقت و سرعت مطلوب پیگیری شود.
دبیر اجرایی این جشنواره در پایان با اشاره به گاهشمار اجرایی، تصریح کرد: هنرمندان تا ۵ آبانماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند و نتایج ارزیابیها ۲۰ آبان اعلام خواهد شد. اجرای نمایشهای برگزیده نیز در نیمه اول آذرماه در سطح استان گیلان برگزار میشود.
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