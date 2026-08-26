زمین چمن مصنوعی مجتمع ورزشی شهید نامور دلوار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از هفته دولت، آیین افتتاح و بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی مجتمع ورزشی شهید نامور دلوار با حضور فرماندار تنگستان و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

فرماندار تنگستان عصر چهارشنبه در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای ورزشی آموزش و پرورش اظهار کرد: توجه به سلامت، نشاط و شادابی دانش‌آموزان و فراهم کردن امکانات مناسب برای فعالیت‌های ورزشی آنان، از موضوعات مهم در حوزه تعلیم و تربیت است.

مسلم سلیمانی افزود: بهره‌برداری از این زمین چمن مصنوعی، ظرفیت مناسبی برای استفاده دانش‌آموزان و جامعه فرهنگیان فراهم می‌کند و می‌تواند در توسعه فعالیت‌های ورزشی و شناسایی استعدادهای ورزشی شهرستان مؤثر باشد.

فرماندار تنگستان از مجموعه آموزش و پرورش و عوامل اجرایی پروژه در راستای ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان قدردانی کرد.