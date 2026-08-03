به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی، ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت شهروندان و برخورد با هنجارشکنان، طرح پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهرستان بناب با حضور مأموران انتظامی اجرا شد.

وی افزود: مأموران انتظامی با حضور هدفمند در پارک‌ها و تفرجگاه‌ها، ۱۰ دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت را به دلیل انجام حرکات مخاطره‌آمیز، ایجاد آلودگی صوتی، دوردور، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و برهم زدن نظم عمومی شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با بیان اینکه خودروها و موتورسیکلت‌های توقیف‌شده به پارکینگ منتقل شدند، تأکید کرد: پلیس با افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه امنیت روانی و آسایش عمومی شهروندان را مختل کنند، در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

بابایاری همچنین از همکاری و همراهی شهروندان با پلیس در اجرای طرح‌های انتظامی قدردانی کرد.