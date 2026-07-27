به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مرتضوی روز دوشنبه اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های نظارتی و بازرسی مشترک، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان جلفا با همراهی و مشارکت بازرسان بازرگانی منطقه آزاد ارس، موفق به شناسایی و توقیف این محموله غیرقابل مصرف شدند.

وی با تاکید بر اولویت حفظ سلامت عمومی جامعه افزود: این اقدام نظارتی در راستای صیانت از سلامت شهروندان، ارتقای ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از ورود محصولات تاریخ‌مصرف‌گذشته و فاقد صلاحیت به چرخه بازار انجام گرفته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جلفا خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پرونده مربوط به این تخلف تشکیل شده و جهت سیر مراحل قانونی و برخورد با متخلفان، مطابق ضوابط و مقررات در دست پیگیری مقام‌های ذی‌صلاح قرار دارد.

مرتضوی از عموم شهروندان درخواست کرد به منظور همیاری با سیستم بهداشت و درمان، در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، مراتب را از طریق تماس با سامانه ملی «۱۹۰» گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.