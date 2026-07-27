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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

کشف و توقیف ۱۷.۵ تن مواد غذایی تاریخ‌گذشته در جلفا

کشف و توقیف ۱۷.۵ تن مواد غذایی تاریخ‌گذشته در جلفا

جلفا- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جلفا از کشف و توقیف ۱۷.۵ تن آب گازدار تاریخ‌گذشته در جریان بازرسی‌های مشترک از انبارهای نگهداری مواد غذایی در منطقه آزاد ارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مرتضوی روز دوشنبه اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های نظارتی و بازرسی مشترک، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان جلفا با همراهی و مشارکت بازرسان بازرگانی منطقه آزاد ارس، موفق به شناسایی و توقیف این محموله غیرقابل مصرف شدند.

وی با تاکید بر اولویت حفظ سلامت عمومی جامعه افزود: این اقدام نظارتی در راستای صیانت از سلامت شهروندان، ارتقای ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از ورود محصولات تاریخ‌مصرف‌گذشته و فاقد صلاحیت به چرخه بازار انجام گرفته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جلفا خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پرونده مربوط به این تخلف تشکیل شده و جهت سیر مراحل قانونی و برخورد با متخلفان، مطابق ضوابط و مقررات در دست پیگیری مقام‌های ذی‌صلاح قرار دارد.

مرتضوی از عموم شهروندان درخواست کرد به منظور همیاری با سیستم بهداشت و درمان، در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، مراتب را از طریق تماس با سامانه ملی «۱۹۰» گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6900909

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