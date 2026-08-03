https://mehrnews.com/x3cK4j ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6907789 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷ نمایش همدلی و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح ارومیه - مردم ولایی ارومیه در حمایت از رهبری، انقلاب و نیروهای مسلح دوشنبه شب در خیابان تجمع کردند. دریافت 31 MB کد مطلب 6907789 کپی شد مطالب مرتبط اربعین یک «تجربه همسرنوشتی» ایجاد کرد/وحدت نیازمند مراقبت است امام جمعه گناوه: اربعین امسال امتداد حماسه بدرقه امام شهید امت است اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری به شب ۱۵۶ رسید تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و ششمین شب پایداری اجتماع حسینی خونخواهی رهبر شهید در بابل برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما