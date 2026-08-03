  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷

نمایش همدلی و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح

نمایش همدلی و اتحاد مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در حمایت از رهبری، انقلاب و نیروهای مسلح دوشنبه شب در خیابان تجمع کردند.

دریافت 31 MB
کد مطلب 6907789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها