امام جمعه گناوه: اربعین امسال امتداد حماسه بدرقه امام شهید امت است

حجت‌الاسلام سیدعبدالهادی رکنی‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام اسارت اهل‌بیت (ع) و فرارسیدن اربعین حسینی، زیارت اربعین را از زیارت‌های معتبر و مأثور از امام صادق(ع) برشمرد و اظهار کرد: این زیارت که توسط بزرگان شیعه همچون سید بن طاووس، شیخ طوسی و علامه مجلسی در منابع معتبر نقل شده است، یکی از جامع‌ترین متون در تبیین فلسفه و اهداف نهضت عاشورا به شمار می‌رود.

امام جمعه گناوه با استناد به فراز «فَأَعْذَرَ فِی الدُّعَاءِ وَمَنَحَ النُّصْحَ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَیْرَةِ الضَّلَالَةِ» تصریح کرد: امام حسین(ع) پیش از قیام عاشورا، راه هرگونه عذر و بهانه را بر مردم بست. آن حضرت با ارسال نامه‌ها، اعزام حضرت مسلم بن عقیل(ع)، گفت‌وگو با افراد مختلف و دعوت‌های مکرر، حجت را بر همگان تمام کرد تا هیچ‌کس نتواند ناآگاهی یا بی‌اطلاعی را بهانه عدم همراهی با امام قرار دهد.

وی ادامه داد: هنگامی که دعوت، نصیحت و خیرخواهی امام اثرگذار واقع نشد، حضرت برای حفظ اسلام ناب محمدی(ص) بزرگ‌ترین سرمایه خود، یعنی جان مبارک، خاندان و یاران باوفایش را در راه خدا تقدیم کرد و این همان معنای «بذل مهجه» است و آن حضرت خون قلب، جان و عزیزترین یاران خود را برای احیای دین الهی نثار کرد.

قیام عاشورا حرکت تمدن‌ساز برای نجات بشر از جهل، گمراهی و انحراف

وی با بیان اینکه هدف اصلی نهضت عاشورا در همین فراز از زیارت اربعین تبیین شده است، گفت: امام حسین(ع) قیام کرد تا بندگان خدا را از جهالت، گمراهی و سرگردانی نجات دهد. این نجات تنها به معنای رفع ناآگاهی علمی نیست، بلکه رهایی از بی‌بصیرتی، ضعف در تحلیل حوادث و انحراف از مسیر حق را نیز در بر می‌گیرد.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی تأکید کرد: قیام عاشورا یک حرکت تمدن‌ساز برای نجات بشر از جهل، گمراهی و انحراف بود و امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به بصیرت، معرفت و شناخت صحیح از معارف اهل‌بیت(ع) نیازمند است.

امام جمعه گناوه با اشاره به شرایط کنونی و حال و هوای حماسه اربعین امسال گفت: اربعین امسال نسبت به سال‌های گذشته حال و هوایی متفاوت دارد و امت اسلامی در حالی به استقبال این اجتماع عظیم می‌رود که پیش از آن، شاهد حماسه باشکوه تشییع و بدرقه قائد شهید امت در نجف اشرف و کربلای معلی و در ایران اسلامی بودیم.

امام جمعه گناوه افزود: حماسه باشکوه و بدرقه تاریخی امام شهید امت ، جلوه‌ای از عشق ملت‌های مسلمان به راه مقاومت و فرهنگ ایثار و شهادت بود و امروز نیز همان شور و شعور در راهپیمایی اربعین تداوم یافته و میلیون‌ها عاشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از سراسر جهان راهی کربلای معلی و حضور در این اجتماع میلیونی و بی نظیر شده اند.

اربعین؛ بزرگ‌ترین اجتماع وحدت‌آفرین جهان اسلام

امام جمعه گناوه با بیان اینکه اربعین بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان است، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های ممتاز راهپیمایی اربعین، ایجاد وحدت، همدلی و انسجام میان مسلمانان از ملیت‌ها، زبان‌ها و قومیت‌های مختلف است و حتی هر سال شاهد حضور شمار زیادی از آزادی‌خواهان و غیرمسلمانان در این حرکت عظیم هستیم که این مسئله نشان‌دهنده جهانی بودن پیام نهضت عاشورا و قیام امام حسین (ع) است.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی ادامه داد: امسال این اجتماع عظیم با یاد امام شهید امت رنگ و بوی دیگری گرفته و زائران اربعین با حضور خود در این حماسه باشکوه به نیابت از همه شهدا به ویژه رهبر شهید نشان خواهند داد که راه شهدا همچنان زنده و پررهرو است.

حضور در اربعین به نیابت از امام شهید و شهدا

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اربعین امسال، گفت: امسال و در ایام اربعین شاید برای برخی این پرسش وجود داشت که حضور در اجتماعات که بسیار مهم و خنثی کننده توطئه دشمنان است،اهمیت بیشتری دارد یا شرکت در راهپیمایی اربعین و حضور در این ابر رسانه جهانی؛ اما رهبر معظم انقلاب با تبیین دقیق این موضوع، تأکید فرمودند که زائران امسال با یاد و نیابت از شهدا و امام شهید در این اجتماع عظیم حضور پیدا کنند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: حضور زائران با تصاویر شهدا وامام شهید امت با شعار ماندگار «حب‌الحسین یجمعنا» در مراسم اربعین امسال ، پیام وحدت، مقاومت و ایستادگی امت اسلامی را به جهانیان مخابره می‌کند و این اجتماع میلیونی، توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه میان ملت‌های مسلمان را خنثی خواهد کرد.

وی افزود: امروز مردم عراق با همه وجود آماده میزبانی از زائران حضرت سیدالشهدا (ع) به‌ویژه ملت بزرگ ایران هستند و این میزبانی جلوه‌ای از اخوت اسلامی و عشق محبت محبت اهل‌بیت (ع) است.

اربعین؛ زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج)

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با اشاره به آثار و برکات معنوی اربعین اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برکات این حرکت عظیم، معرفی امام حسین (ع) به جهانیان است؛ زیرا تا انسان‌ها حقیقت قیام عاشورا و شخصیت سیدالشهدا (ع) را نشناسند، شناخت صحیحی از امام عصر (عج) نیز نخواهند داشت .

امام جمعه گناوه گفت: شناخت حضرت صاحب الزمان (عج) متوقف بر شناخت سیدالشهدا (ع) است و لذا اربعین زمینه ساز ظهور امام زمان (عج) است.

وی خاطرنشان کرد: در روایات آمده است که حضرت ولی‌عصر (عج) هنگام ظهور، خود را با نام جد بزرگوارشان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) معرفی می‌کنند و از همین رو، اربعین می‌تواند بستری برای آشنایی ملت‌ها با فرهنگ عاشورا و آمادگی برای تحقق حکومت جهانی عدالت باشد.

امام جمعه گناوه گفت: لذا راهپیمایی اربعین امسال با یاد و نیابت از قائد شهید امت و همه شهدا برگزار می‌شود وعلاوه بر نمایش وحدت امت اسلامی، زمینه‌ساز معرفی مکتب عاشورا و آمادگی برای ظهور امام زمان (عج) است.