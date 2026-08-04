https://mehrnews.com/x3cK6C ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۸ کد مطلب 6907902 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۸ آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین یاسوج یاسوج-راهپیمایی جاماندگان اربعین در یاسوج با حضور دلدادگان اباعبدالحسین(ع) آغاز شد. دریافت 149 MB کد مطلب 6907902 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در کهگیلویه و بویراحمد پیاده روی ۹ کیلومتری جاماندگان اربعین در یاسوج/ دل شور کربلا دارد جاماندگان اربعین در شهر یاسوج/ حضور هزاران نفر از عاشقان حسین(ع) پیاده روی جاماندگان اربعین در شهر یاسوج آغاز شد پیادهروی جاماندگان اربعین در یاسوج پرچم «یا لثارات الحسین» بر دوش جاماندگان اربعین در یاسوج برچسبها اربعین 1405 یاسوج راهپیمایی جاماندگان
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