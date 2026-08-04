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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۸

آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین یاسوج

آغاز راهپیمایی جاماندگان اربعین یاسوج

یاسوج-راهپیمایی جاماندگان اربعین در یاسوج با حضور دلدادگان اباعبدالحسین(ع) آغاز شد.

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کد مطلب 6907902

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