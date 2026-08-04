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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

طرح فروش جدید محصولات شرکت سیبا موتور

طرح فروش جدید محصولات شرکت سیبا موتور

شرکت سیباموتور جدیدترین بخشنامه فروش خود برای ماه مرداد ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سیبا موتور در جدیدترین بخشنامه فروش خود برای ماه مرداد ۱۴۰۵، شرایط عرضه نقدی محصولات خود را شامل کشنده‌ها و کامیون‌های فاو اعلام کرد.


متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ (یا تا زمان تکمیل ظرفیت) از طریق سایت فروش گروه بهمن به نشانی Sale.Bahman.ir اقدام به ثبت‌نام کنند.


براساس این اطلاعیه کشنده تک محور اتوماتیک فاو ۴۶۰ با قیمت ۱۶۶.۵۸۵.۵۴۰.۰۰۰ ریال و محصول کشنده جفت محور فاو ۴۶۰ با قیمت ۱۷۲.۱۷۰.۷۳۰.۰۰۰ ریال و محصول کامیون کمپرسی فاو ۴۶۰ با قیمت ۱۷۰.۸۵۹.۴۶۰.۰۰۰ ریال به فروش می‌رسد.


تحویل کلیه خودروها به رنگ سفید و موعد تحویل فوری عرضه می‌شود.


قیمت‌ها در این بخشنامه قطعی بوده و بر اساس زمان ثبت‌نام محاسبه می‌شود.


در صورت بروز تأخیر در تحویل، جریمه‌ای معادل ۲.۵٪ ماهانه و در صورت انصراف، سود سالانه‌ای معادل ۱۷.۵٪ پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6907964

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