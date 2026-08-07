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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

حجت‌الاسلام تفهمی: دشمن از قدرت ایران در هراس است

حجت‌الاسلام تفهمی: دشمن از قدرت ایران در هراس است

آستانه اشرفیه - کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال حذف ایران اسلامی هستند، گفت: این تلاشهایشان نشان دهنده این است که از قدرت واقعی ایران هراس دارند.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام انوش تفهمی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه در حرم شهدای آستانه اشرفیه، با اشاره به نقش مجالس مذهبی در تقویت ایمان و بصیرت،اظهار کرد: مردم در امتداد مسیر حق،با دعا، اصرار و ندبه ندای بیداری را لبیک می گویند.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه دشمنان در صدد حذف ایران اسلامی، انقلاب اسلامی و ولایت مطلقه فقیه هستند، افزود: این تلاش‌ها نشان‌دهنده هراس دشمن از قدرت واقعی ایران است،قدرتی که ریشه در ایمان، وحدت و اتکا به آموزه‌های دینی دارد.

وی با اشاره به اینکه خون سیدالشهدا هدفش ایجاد حرارتی در دل مومنان است که خاموش نمی‌شود، گفت: این حرارت در بزنگاه‌ ها به حرکت اجتماعی و امید آفرینی تبدیل می‌شود و راه را روشن نگه می‌دارد.

حجت‌الاسلام تفهمی به مشارکت گسترده مردم در اربعین ده‌ها میلیونی و همچنین بیداری ایجاد شده از خون سیدالشهدای انقلاب اشاره کرد و گفت: حضور آگاهانه مردم، دشمنان را در محاسبات خود ناکام می‌گذارد.

وی با تاکید بر بصیرت، اتحاد و پیروی از سیره اهل‌بیت(ع)، افزود:دشمنان داخلی و خارجی با تجمعات و حضور مردم به امید و اتحاد متکی نیستند و این تجمعات،فرصتی برای تقویت همدلی و مقاومت است.

کد مطلب 6910104

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