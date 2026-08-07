به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام انوش تفهمی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه در حرم شهدای آستانه اشرفیه، با اشاره به نقش مجالس مذهبی در تقویت ایمان و بصیرت،اظهار کرد: مردم در امتداد مسیر حق،با دعا، اصرار و ندبه ندای بیداری را لبیک می گویند.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه دشمنان در صدد حذف ایران اسلامی، انقلاب اسلامی و ولایت مطلقه فقیه هستند، افزود: این تلاش‌ها نشان‌دهنده هراس دشمن از قدرت واقعی ایران است،قدرتی که ریشه در ایمان، وحدت و اتکا به آموزه‌های دینی دارد.

وی با اشاره به اینکه خون سیدالشهدا هدفش ایجاد حرارتی در دل مومنان است که خاموش نمی‌شود، گفت: این حرارت در بزنگاه‌ ها به حرکت اجتماعی و امید آفرینی تبدیل می‌شود و راه را روشن نگه می‌دارد.

حجت‌الاسلام تفهمی به مشارکت گسترده مردم در اربعین ده‌ها میلیونی و همچنین بیداری ایجاد شده از خون سیدالشهدای انقلاب اشاره کرد و گفت: حضور آگاهانه مردم، دشمنان را در محاسبات خود ناکام می‌گذارد.

وی با تاکید بر بصیرت، اتحاد و پیروی از سیره اهل‌بیت(ع)، افزود:دشمنان داخلی و خارجی با تجمعات و حضور مردم به امید و اتحاد متکی نیستند و این تجمعات،فرصتی برای تقویت همدلی و مقاومت است.